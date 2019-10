Ostatni sprawdzian wielkopolskich terytorialsów

Tym razem „pętla taktyczna” odbyła się na poligonie w Biedrusku. Przystąpiło do niej 63 rekrutów (w tym 12 kobiet). Ostatnie dni kandydaci spędzili na obozowisku. Egzamin rozpoczął się wczesnym rankiem. Przyszłych Terytorialsów obudził alarm, który był sygnałem do wymarszu w sekcjach (po 12 żołnierzy).

Ochotnicy przeszli intensywne szkolenie podstawowe. Dziś musieli stawić czoła egzaminowi składającemu się z 18 zadań. Trzeba podkreślić, że każdy dzień „szesnastki” to co najmniej 12 godzin spędzonych na ćwiczeniach. Podczas egzaminu sprawdzamy, co kandydaci osiągnęli podczas szkolenia. Obserwowałem ich podczas ćwiczeń i mogę stwierdzić, że ci ludzie są zmotywowani do służby i chcą osiągnąć wyznaczony cel - mówi ppłk. Dariusz Wyrzykowski, dowódca 125 batalionu lekkiej piechoty w Lesznie.

Dostaliśmy mocno w kość. Najtrudniejsza była walka ze zmęczeniem. Jesteśmy jednak bardzo zadowoleni ze szkolenia. Są elementy trudniejsze i łatwiejsze, ale bardzo dużo mi osobiście dało wsparcie grupy. Satysfakcja po zdaniu tego egzaminu jest naprawdę ogromna. Do wstąpienia do 12 WBOT namówili mnie przyjaciele, którzy już służą. Cieszę się, że za chwilę do nich dołączę – komentuje szer. Patrycja Sobczak, która jutro złoży przysięgę.

Zwieńczeniem szkolenia będzie uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w sobotę, 12. października, o godzinie 11:00, na terenie jednostki wojskowej w Lesznie, przy ulicy Racławickiej 1.

Tekst: ppor. Anna Jasińska/12 Wielkopolska Brygada Obrony Terytorialnej