Kurs NATO w Kielcach

Od 30 września do 11 października w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbywa się międzynarodowy kurs NATO CIMIC FIELD/STAFF WORKER COURSE.

W pierwszym tygodniu uczestnicy kursu wzięli udział w zajęciach teoretycznych z zakresu świadomości międzykulturowej, ochrony ludności cywilnej, zasad i sposobów negocjacji, mediacji oraz pracy z tłumaczem.

Drugi tydzień kursu odbywa się pod znakiem zajęć praktycznch. W tym tygodniu kursanci wykorzystują wiedzę zdobytą podczas zajęć teoretycznych, w sposób praktyczny. Organizowane są spotkania z przedstawicielami władz lokalnych, układu pozamilitarnego oraz ludnością cywilną, podczas których kursanci trenują sposoby negocjacji, mediacji oraz zasady pracy z tłumaczem. - Kurs ma na celu przybliżyć oficerom CIMIC znaczenie współpracy cywilno-wojskowej w odmiennym środowisku. Staramy się, poprzez doświadczonych instruktorów z CPdMZ oraz armii innych państw, przedstawicieli organizacji międzynarodowych, a także warunki infrastrukturalne naszej jednostki, stworzyć jak najlepszy klimat, tak aby pozyskana wiedza była w jak najlepszy sposób wykorzystana w praktyce podczas misji poza granicami kraju – zaznaczył dyrektor kursu mjr Krzysztof Orzech.