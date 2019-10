WOT buduje brygadę na Dolnym Śląsku

Chętni do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej z terenu Dolnego Śląska mogą już wstępować w szeregi Terytorialsów. We Wrocławiu rusza formowanie dowództwa brygady i pierwszego batalionu. Warto wiedzieć, że aby zostać żołnierzem WOT nie trzeba rezygnować z dotychczasowej aktywności, to służba dla tych, którzy chcą połączyć życie osobiste ze służbą wojskową.





Pod koniec września br. minister obrony narodowej wyznaczył pułkownika Artura Barańskiego na dowódcę 16 Dolnośląskiej Brygady OT, kilka dni temu wojewoda dolnośląski przedstawił dowódcę na swoim terenie, wydarzenia te de facto rozpoczęły proces tworzenia struktur WOT na terenie Dolnego Śląska.

Dowództwo dolnośląskiej brygady zostanie rozmieszczone na terenie koszar wojskowych przy al. Hallera 36/38 we Wrocławiu. Pierwszy z planowanych trzech batalionów lekkiej piechoty, o numerze „161”, będzie rozmieszczony dwupołożeniowo: we Wrocławiu oraz Kłodzku. Dolnośląska brygada jest szesnastą tego typu jednostką budowaną w ramach Wojsk Obrony Terytorialnej, równolegle z jej formowaniem rozpoczęła się budowa brygady na terenie województwa zachodniopomorskiego.

- Wszyscy chętni do służby w Dolnośląskiej Brygadzie OT powinni zgłosić się do odpowiednich dla miejsca zamieszkania Wojskowych Komend Uzupełnień. Na chwilę obecną mamy ok. 300 zadeklarowanych ochotników, którzy już zgłosili chęć zostania „Terytorialsami” – mówi płk Artur Barański, dowódca brygady.