Nowe odrzutowce dla pogotowia lotniczego

Resort obrony narodowej będzie współfinansował zakup przez Lotnicze Pogotowie Ratunkowe – kontrolowane przez Ministerstwo Zdrowia – dwóch niedużych samolotów odrzutowych. Na co dzień LPR będzie używało tych maszyn do transportu chorych i zespołów medycznych. W razie potrzeby wojsko będzie mogło je wykorzystać do przewozu żołnierzy rannych na misjach zagranicznych.

Ministerstwo Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia wspólnie kupią dwa nowe samoloty odrzutowe dla Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. Maszyny mają zastąpić obecnie wykorzystywane turbośmigłowe maszyny Piaggio P.180 Avanti II. Na co dzień będą używane przez LPR do transportu chorych lub zespołów medycznych, a w razie potrzeby żołnierzy rannych na zagranicznych misjach.

Obecnie Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, aby jak najszybciej przewieźć chorych lub zespoły medyczne na znaczne odległości (do 1000 km) używa dwóch samolotów turbośmigłowych Piaggio P.180 Avanti II. Te ważące jedynie nieco ponad 3,5 tony maszyny, dzięki nietypowej konstrukcji nośnej skrzydeł, rozwijają imponującą – jak na samoloty tej klasy – prędkość maksymalną 732 km/h.

Pierwszego Piaggio P.180 LPR kupiło w 2004 roku, a drugiego w 2007. Niestety, ponieważ oba są bardzo intensywnie eksploatowane, a niedawno zbankrutował ich producent i dostęp do części zamiennych oraz serwisu stał się bardzo mocno utrudniony, LPR musi w najbliższych miesiącach kupić ich następców.

Ministerstwo Zdrowia, które nadzoruje LPR, zdecydowało, że będą to fabrycznie nowe samoloty. Resort zdrowia chce także by były to maszyny odrzutowe, a nie jak dotychczas śmigłowe.

Jeśli chodzi o szczegółowe wymagania techniczne, to nowe samoloty mają być w stanie pokonać odległość 1500 mil morskich (2778 km) oraz zabrać na pokład dwuosobową załogę, dwie osoby personelu medycznego i od dwóch do czterech pacjentów – w różnych konfiguracjach kabiny (na noszach, w inkubatorze, siedzących). Maszyny muszą być także wyposażone w defibrylatory, respiratory, pompy infuzyjne, instalacje tlenowe i próżniowe, a także w lodówkę na leki.

Pierwszy przetarg w sprawie zakupu dwóch samolotów dla LPR ogłoszono w ubiegłym roku. Niestety, jesienią został on unieważniony, gdyż jedyna złożona oferta – amerykańskiej firmy Fargo Jet Center – przekraczała przeznaczone na ten cel środki. W sierpniu tego roku ogłoszony został drugi przetarg i on również został unieważniony z tych samych powodów. 1 października został ogłoszony trzeci. Tym razem firmy zainteresowane dostarczeniem – wartych około 100 mln złotych maszyn – mają czas tylko do 14 października na składanie ofert.