10. Noc w Instytucie Lotnictwa

O kosmicznej rewolucji w wykonaniu SpaceX opowie natomiast znany popularyzator nauki, Karol Wójcicki. Goście wykładu dowiedzą się w jaki sposób zmienia się nasze myślenie o lotach kosmicznych oraz jak przełożą się one na naszą rzeczywistość w najbliższym czasie.

REKLAMA

– Jesteśmy podekscytowani, że udało nam się zgromadzić w tym roku tak wielu wspaniałych prelegentów oraz wystawców, którzy zechcieli podzielić się swoją wiedzą, doświadczeniami oraz pasją związaną z kosmosem. Będziemy gościć pasjonatów ze studenckich kół naukowych, uczelni technicznych oraz wielu instytucji, jak Polska Agencja Kosmiczna, Centrum Badań Kosmicznych PAN czy Centrum Nauki Kopernik. Pokażemy polski wkład w eksplorację przestrzeni kosmicznej oraz sukcesy polskich inżynierów m.in. w projektowaniu rakiet, łazików marsjańskich czy sond kosmicznych. W tym roku oferta dla fanów kosmosu jest naprawdę szeroka, a co najważniejsze, dostosowana do gości w każdym wieku – opowiada Magda Wiejacha, organizatorka Nocy.

Na najmłodszych czekać będzie m.in. wystawa pojazdów kosmicznych zbudowanych z klocków, nocne obserwacje nieba przez teleskop, warsztaty z kodowania przy pomocy edurobotów oraz liczne warsztaty i gry.

Specjalne atrakcje dla fanów nowych technologii przygotowało Polskie Towarzystwo Astronomiczne. Dzięki komputerom będzie można odbyć bezpieczną (bo wirtualną) podróż na orbitę czarnej dziury. Używając sensora ruchu KINECT i specjalnego oprogramowania każdy chętny będzie mógł zobaczyć na żywo jak działa słynne uginanie czasoprzestrzeni przez masywne ciała. Liczne pokazy będą wspierane przez aplikacje na tabletach i smartfonach oraz osobno za pomocą technologii VR.

Z okazji tegorocznej rocznicy lądowania na Księżycu, wspólnie z animatorami Centrum Nauki Kopernik, będzie można odszukać na zdjęciach satelitarnych powierzchni Księżyca miejsce lądowania misji Apollo 11 oraz obejrzeć transmisję telewizyjną sprzed 50 lat dokumentującą to epokowe wydarzenie.

Zgodnie z motywem przewodnim imprezy, odwiedzający będą mogli zobaczyć… przedstawicieli obcych cywilizacji – Predatora, Aliena oraz Transformersa, którzy będą czekać na śmiałków w różnych zakamarkach instytutu.

Podczas wydarzenia nie zabraknie też samolotów oraz śmigłowców. Na wystawie statycznej zaprezentują się m.in.: najbardziej znany samolot bojowy Polskich Sił Powietrznych – F-16, który zademonstruje zespół F-16 Tiger Demo Team Poland związany z 31. Bazą Lotnictwa Taktycznego Poznań-Krzesiny, samolot transportowy CASA C-295M, samolot transportowo-pasażerski An-28TD, samolot transportowy M-28B/PT, PZL-130 Orlik, CCAF/NAA T-6 Harvard i Chipmunk, AT-3, Cessna Caravan, An-2, a także liczne śmigłowce wojskowe i cywilne: W-3WA Sokół SAR, Mi-17, Mi-8, Robinson R-44 i wiele innych maszyn (wiatrakowce, szybowce, motoszybowce, motoparalotnie).

Odwiedzający będą mieli okazję porozmawiać z pilotami grup akrobacyjnych oraz spotkać wyjątkowych gości panelu dyskusyjnego „EXTREME AIR: precyzja, szybkość, odwaga, czyli niepowtarzalny spektakl powietrzny”: płk. mgr. inż. pil. Piotra Iwaszko – zastępcę dowódcy 1. Skrzydła Lotnictwa Taktycznego, kapitana Jacka Stolarka – pilota 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego, Wojciecha Bógdała – indywidualnego motoparalotniowego mistrza świata, Marię Muś – pilota zawodowego i instruktora śmigłowcowego oraz Jana Makulę – reprezentanta Kadry Narodowej w akrobacji szybowcowej. Dyskusję będzie moderować pil. Witold Sokół. Uczestnicy panelu opowiedzą o „lataniu na krawędzi” oraz swojej drodze do sukcesu.

Imprezę wzbogacą także liczne pokazy dynamiczne – w tym roku ryk silników będzie można usłyszeć kilkakrotnie w trakcie całego wydarzenia. Harmonogram pokazów obejmuje trzykrotne odpalenie silnika odrzutowego samolotu TS-11 Iskra, należącego do Fundacji Biało-Czerwone Skrzydła oraz dwukrotne uruchomienie historycznego silnika z okresu II wojny światowej P&W 1340 zabytkowego samolotu T-6 Harvard znajdującego się pod opieką Jacka Mainki z Fundacji Latające Muzeum Polskich Sił Powietrznych. Pokazy urozmaicą występy muzyczne z musztrą paradną przygotowane przez Orkiestrę Wojskową w Radomiu.

Fanów lotnictwa zainteresuje także bogata oferta symulatorów lotu oraz wirtualnej rzeczywistości, dzięki którym będzie można zasiąść m.in. za sterami samolotu pasażerskiego A320 (największy w Polsce symulator, JetZone24), najnowocześniejszego myśliwca F-35 (Pratt&Whitney) oraz zajrzeć do wnętrza samolotu Dreamliner (LS Airport Services).

Po raz kolejny zaprezentowane zostaną także wozy strażackie oraz liczne pojazdy utrzymania nawierzchni z Lotniska F. Chopina (m.in. pług Ural – pierwsza publiczna prezentacja). Dodatkowymi atrakcjami, przygotowanymi specjalnie dla fanów Nocy przez Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze – Lotnisko Chopina, będą także: naziemna latarnia lotnicza firmy „AGA” (latarnia pracowała na Okęciu od pierwszej połowy lat 30-tych do lat 60-tych, również zostanie udostępniona po raz pierwszy szerszej publiczności), zaawansowany wizualny system dokowania statków powietrznych oraz zestaw lamp sygnalizacyjnych z płyt oraz dróg kołowania na lotnisku.

Historię polskiego oraz zagranicznego lotnictwa będzie można poznać na licznych wystawach oraz ekspozycjach. Po raz pierwszy na Nocy zaprezentowane zostaną modele jednego z najpiękniejszych myśliwców marynarki wojennej USA, czyli F-14. Zwiedzający będą mieli okazję sfotografować pięknie oświetlone zabytkowe samoloty, poznać historię Dywizjonu 303, zajrzeć do strefy grup rekonstrukcyjnych oraz zagrać w jedną z wielkoformatowych planszowych gier lotniczych. Okazją do rozmów o historii polskiego lotnictwa będzie także spotkanie autorskie ze Stanisławem Śmistem, autorem wznowionej ostatnio przez Wydawnictwa Naukowe Instytutu Lotnictwa książki pt. „Moje lotnictwo. Prawdy i mity o lotnictwie oraz inne opowiadania”, poruszającej tematykę polskiego samolotu Iryda.

Dla spotterów oraz osób amatorsko interesujących się fotografią lotniczą przygotowane zostały warsztaty, które poprowadzi Sławomir „Hesja” Krajniewski, niekwestionowany autorytet w tej dziedzinie. Udostępniony zostanie także taras widokowy, z którego będzie można zrobić wyjątkowe nocne zdjęcia.

Ta jedyna noc w roku będzie też okazją do zwiedzenia niedostępnych na co dzień laboratoriów Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa – m.in. laboratorium materiałoznawstwa, gdzie prowadzone są testy silników komercyjnych, turbin gazowych, parowych i wiatrowych, sprężarek tłokowych i elementów pokryć dla przemysłu lotniczego, energetycznego i wydobywczego oraz laboratorium wymiany ciepła i mechaniki płynów – jedyne takie miejsce w Polsce (i jedno z niewielu w Europie), które prowadzi kompleksowe prace badawcze związane z chłodzeniem komponentów silników turbinowych – zarówno lotniczych, jak i przemysłowych. Na terenie instytutu będzie można zobaczyć m.in. największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej, w którym od lat trenują polscy skoczkowie narciarscy, rakietę ILR-33 „BURSZTYN”, która po ostatniej edycji Nocy zaliczyła kolejny lot testowy, bezzałogowiec MOSUPS, system antydronowy SUDIL oraz silniki lotnicze i produkty związane z lotnictwem, kosmosem i teledetekcją. Inżynierowie instytutu będą także koordynować wydarzenie towarzyszące imprezie pn. EDC Hackathon 2019 Drones. W trakcie 24 godzin zespoły złożone z software’owców i hardware’owców wspólnie podejmą się nietypowego wyzwania z obszaru programowania, bezzałogowych systemów powietrznych i analizy danych. Zadaniem uczestników będzie zbudowanie systemu komunikacji z bezzałogowym statkiem powietrznym. Dane płynące z drona będą wymagały przetworzenia i interpretacji, po czym posłużą do sterowania i wykonywania zadań.

10. Noc w Instytucie Lotnictwa rozkręci najbardziej znany warszawski duet dj-ów Exboyfriends: Piotr Kędzierski i Krystian Kościjański, którzy rozpoczną swój set o godzinie 20:00 w futurystycznej rotundzie do badań śmigłowcowych.

Goście imprezy będą mogli dotrzeć na wydarzenie specjalnie oznakowanym, historycznym tramwajem, który będzie kursował od placu Starynkiewicza do przystanku P+R Al. Krakowska w godzinach 16:30 – 23:00. Konkretny rozkład jazdy będzie podany na stronie organizatora Nocy. Przejazd dla uczestników imprezy będzie bezpłatny.

Szczegółowy program i harmonogram atrakcji na stronie organizatora.

O tegorocznej imprezie można przeczytać pod adresami:

www.nocwinstytucielotnictwa.pl

www.facebook.com/nocwinstytucielotnictwa

https://www.facebook.com/events/331762804194774/

Patronat honorowy:

Ministerstwo Przedsiębiorczości, Minister Edukacji Narodowej, Wojewoda Mazowiecki, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Prezydent m.st. Warszawy, Naczelna Organizacja Techniczna, Urząd Lotnictwa Cywilnego, Lotnisko Fryderyka Chopina, PPL Porty Lotnicze, Lotnicza Akademia Wojskowa, Akademia Sztuki Wojennej, Politechnika Warszawska, Wojskowa Akademia Techniczna, Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii, Centrum Nauki Kopernik, Polska Agencja Kosmiczna, Komeda Miejska Państwowej Straży Pożarnej m.st. Warszawy, Urząd Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy, Aeroklub Polski, Związek Pracodawców Sektora Kosmicznego, Aeroklub Warszawski, Urząd Komunikacji Elektronicznej, Fundacja Biało-Czerwone Skrzydła

Patronat:

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Patronat medialny:

TVP3 Warszawa, Radio Kolor, Nasze Miasto, Przegląd Lotniczy, Skrzydlata Polska, Lotnictwo, Kosmonauta.net, Pasażer.com, Nauka w Polsce, Defence 24, dlapilota.pl, Airfighters.pl, Aviation24.pl, Warszawa.pl, Samoloty.pl, Głos Akademicki, Polska Zbrojna.

Projekt realizowany w ramach obchodów stulecia odzyskania niepodległości oraz odbudowy polskiej państwowości.



****

O Nocy w Instytucie Lotnictwa:

To największa w Polsce nocna impreza edukacyjna, której celem jest popularyzacja sektora lotniczego i kosmicznego w Polsce oraz promocja zawodów inżynierskich.

Każdego roku rośnie liczba odwiedzających oraz zainteresowanie mediów. W poprzedniej, dziewiątej edycji, Instytut odwiedziło ponad 43 000 osób!

Podczas dotychczasowych imprez zaprezentowaliśmy ponad 180 firm, instytucji i urzędów zajmujących się lotnictwem, pokazując między innymi samoloty, śmigłowce, bezzałogowce i inne konstrukcje latające, osiągnięcia studentów i uczelni, instytutów badawczych, linii lotniczych, organizacji, stowarzyszeń, szkół oraz przedsiębiorstw przemysłowych.

Impreza jest skierowana do wszystkich wielbicieli lotnictwa, samolotów, kosmosu, nauki, techniki oraz dla tych, którzy są ciekawi świata i lubią aktywnie spędzać czas wolny.

W trakcie imprezy będzie można spotkać pilotów cywilnych i wojskowych, spadochroniarzy, przedstawicieli warszawskich lotnisk, inżynierów, astronomów, kosmonautów, naukowców, studentów i wielu innych wspaniałych ludzi.

Zaprezentowane zostaną obszary związane z lotnictwem, nowymi technologiami, kosmosem, ale nie tylko. Jak zawsze szykujemy wiele niespodzianek!

Naszym gościom zostaną udostępnione niedostępne na co dzień laboratoria. Ta jedyna noc w roku będzie rzadką okazją zwiedzenia Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytutu Lotnictwa w Warszawie.

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa

al. Krakowska 110/114

Warszawa

11 października 2019 (piątek)

17:00 – 23:00

Wstęp wolny

O Instytucie:

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Lotnictwa należy do najstarszych placówek badawczych w Europie. Oficjalnie powstał w Warszawie, w 1926 roku, chociaż jego korzenie sięgają roku 1918.

Obecnie Instytut dostarcza najwyższej jakości usługi badawczo-rozwojowe dla lokalnych i globalnych partnerów przemysłowych z sektorów lotniczego i kosmicznego.

Działa tu 30 wyspecjalizowanych laboratoriów, w tym największy tunel aerodynamiczny w Europie Środkowo-Wschodniej.

Głównymi obszarami badawczymi Instytutu są: projektowanie i badania konstrukcji lotniczych, silniki lotnicze i rakietowe, napędy kosmiczne i satelitarne, technologie bezpieczeństwa i autonomii bezzałogowych systemów latających, badania materiałów kompozytowych, aerodynamika, awionika, teledetekcja.

Więcej informacji: www.ilot.edu.pl.