Największa przysięga wojskowa żołnierzy służby przygotowawczej

Na placu Piłsudskiego w Warszawie 5 października odbyła się największa w Polsce przysięga wojskowa III turnusu żołnierzy służby przygotowawczej. Słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało blisko 1800 żołnierzy, którzy wstąpili do Wojska Polskiego i rozpoczęli przygotowawczą służbę wojskową. Żołnierze szkolili się w dwudziestu dziewięciu jednostkach wojskowych na terenie całego kraju w specjalnościach zarówno Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych, jak i Marynarki Wojennej RP.

Generał broni Jarosław Mika zwracając się do zebranych przypomniał, że „w życiu każdego żołnierza jest moment szczególny, to moment dokonania wyboru, to chwila złożenia przysięgi wojskowej, przysięgi na sztandar wojskowy. To oddanie się słowom wyhaftowanym złotymi nićmi: Bóg, Honor, Ojczyna".

Dowódca Generalny RSZ podziękował dowódcom jednostek wojskowych, którzy przygotowali żołnierzy służby przygotowawczej do przysięgi. W swoim przemówieniu generał Mika podziękował także rodzinom żołnierzy składających przysięgę. - Za to, że ten duch patriotyzmu, miłości do ojczyzny był przez was kształtowany w waszych córkach, w waszych synach. To wasze zaangażowanie pozwoliło na dokonanie im właśnie tego wyboru, związania się z mundurem. Dowódca Generalny RSZ zwrócił się do żołnierzy składających przysięgę słowami: „Gratuluję Wam Waszego wyboru, życzę samych szczęśliwych dni w służbie wojskowej, niełatwej – bo i są powody do dumy ale także są powody do trudu, które stanowią zawsze jeszcze większe wyzwanie i jeszcze większą motywację do służby wojskowej”.