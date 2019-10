Festiwal orkiestr w mundurach

W swoim wystąpieniu szef MON mówił o współpracy Wojska Polskiego z wojskami państw NATO. Jak zaznaczył, podczas wielu rozmów z dowódcami wojsk sojuszniczych często słyszy słowa uznania za ich profesjonalizmu, zaangażowania i ofiarności. To świadczy m. in. o tym, że jesteśmy dobrym i wiarygodnym sojusznikiem. - Jesteśmy aktywni w ramach sojuszu północnoatlantyckiego. Nasi żołnierze służą na misjach, nasi żołnierze są np. na Łotwie, są w Rumunii. Żołnierze sojuszu północnoatlantyckiego są w Polsce. Są żołnierze ze Stanów Zjednoczonych, Zjednoczonego Królestwa, Rumuni i Chorwaci, którzy wspólnie ćwiczą, wspólnie podnoszą swoje umiejętności. Siłą NATO jest solidarność. – mówił szef MON.

W sobotę w Warszawie odbył się Festiwal z udziałem muzyków Wojska Polskiego oraz służb podległych MSWiA. Podczas festiwalu prawie 400 muzyków z siedmiu orkiestr zagrało ponad 130 utworów. Koncertowi, który został zorganizowany w ramach obchodów 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, towarzyszył największy w kraju piknik wojskowy.

Nasza wolność to przede wszystkim bezpieczeństwo. Dziś Polska jest bezpieczna dlatego, że jesteśmy w najpotężniejszym sojuszu, w NATO. Jesteśmy w sojuszu od 20 lat. Znaleźliśmy się w sojuszu ze względu na to, że dysponujemy siłą militarną, że Wojsko Polskie jest świetnie wyszkolone, że jest sprawnie dowodzone. Dzięki profesjonalizmowi żołnierzy Wojska Polskiego przez te 20 lat osiągnęliśmy silną pozycję w sojuszu północnoatlantyckim – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas otwarcia Festiwalu orkiestr w mundurach.

Przypominając wydarzenia, które w tym roku wpisywały się w obchody 20. rocznicy wstąpienia Polski do NATO, szczególnie defiladę Silni w sojuszach oraz pikniki, szef MON podkreślił, że zawsze były to okazje do spotkań i dobrych rozmów z polskimi żołnierzami. - Wspólnie bądźmy dumni z tego, że jesteśmy Polakami, wspólnie bądźmy dumni z żołnierzy Wojska Polskiego – powiedział szef MON.

Na sobotnim festiwalu, który zgromadził ponad 20 tys. gości zaprezentowała się Orkiestra Reprezentacyjna Wojsk Lądowych z Wrocławia, Marynarki Wojennej z Gdyni, Sił Powietrznych z Poznania oraz Orkiestra Reprezentacyjna Wojska Polskiego z Warszawy. Do wojskowych dołączyły orkiestry MSWiA – Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej z Nowego Sącza, Orkiestra Reprezentacyjna Policji z Warszawy oraz Orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna.



W trakcie imprezy na gości czekało wiele niespodzianek – m.in. taniec Rosomaków, prezentacja wyszkolenia żołnierzy Żandarmerii Wojskowej i show policjantów na motocyklach.

Koncertowi towarzyszył największy w Polsce piknik wojskowy. Przed stadionem PGE Narodowym na ponad 60 stoiskach promocyjnych zaprezentowany został najnowocześniejszy sprzęt wojskowy – pojazdy kołowe i gąsiennicowe, wyposażenie indywidualne żołnierzy. Wśród pojazdów były czołgi Leopard, moździerz samobieżny RAK, pojazdy wojsk specjalnych MATV MRAP czy jeden z najnowszych sprzętów będących na wyposażeniu jednostek Wojska Polskiego – samobieżny przeciwlotniczy zestaw rakietowy POPRAD. Była okazja, żeby zobaczyć infrastrukturę szpitala polowego wraz z wyposażeniem oraz Kołowy Transporter Opancerzony Rosomak w wersji medycznej. Dzięki obecności służb mundurowych podległych MSWiA goście mogli zapoznać się również ze sprzętem policji, Państwowej Straży Pożarnej i Straży Granicznej.



Na pikniku obecni byli żołnierze z zespołów rekrutacyjnych działających w ramach kampanii „Zostań Żołnierzem Rzeczypospolitej”, gdzie można było zapoznać się z warunkami jakie trzeba spełnić, aby wstąpić w szeregi Wojska Polskiego. Do wstąpienia w swoje szeregi zachęcała m. in. 18 Dywizja Zmechanizowana.

Na wojskowym pikniku nie mogło zabraknąć wojskowej kuchni polowej. Tym razem kucharze wojskową grochówka poczęstowali 7000 osób.



Festiwal rozpoczął się minutą ciszy. Publiczność w ten sposób oddała hołd zmarłemu Marszałkowi Seniorowi Kornelowi Morawieckiemu.

Źródło: MON