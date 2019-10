Nowy dowódca Morskiej Jednostki Rakietowej

Komandor Przemysław Karaś urodził się 6 stycznia 1973 roku w Krośnie Odrzańskim. Jest absolwentem Wydziału Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. W 1997 roku, po ukończeniu z pierwszą lokatą studiów magisterskich, rozpoczął służbę w 1. Dywizjonie Okrętów Rakietowych, obejmując stanowisko dowódcy działu okrętowego rakietowo-artyleryjskiego na okręcie rakietowym ORP „Orkan”. W 2000 roku został wyznaczony na stanowisko zastępcy dowódcy okrętu ORP „Orkan”, a w 2003 roku objął stanowisko dowódcy okrętu ORP „Piorun”. Pod jego dowództwem ORP „Piorun” uzyskał tytuł „Najlepszego okrętu Marynarki Wojennej w grupie okrętów bojowych do 400 ton wyporności”. W 2005 roku, po ukończeniu podyplomowych studiów dowódczo-sztabowych w Naval Staff College w Newport, został wyznaczony na stanowisko specjalisty w Ośrodku Szkolenia i Rozwoju Oprogramowania Okrętowych Systemów Dowodzenia 3. Flotylli Okrętów. W latach 2007-2011 pełnił służbę w Sztabie Generalnym WP, na stanowisku starszego specjalisty w Oddziale Potencjału Bojowego i Zasobów Obronnych Zarządu Planowania Strategicznego – P5, a następnie w Oddziale Analiz i Użycia Marynarki Wojennej Zarządu Planowania Operacyjnego – P3. W 2011 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Wydziału Zarządzania Kryzysowego w Zarządzie Operacji Morskich – N3 Dowództwa Marynarki Wojennej, a w 2013 roku objął stanowisko szefa Wydziału Operacyjnego – zastępcy szefa Oddziału Operacyjnego. W styczniu 2014 roku został wyznaczony na stanowisko szefa Oddziału Analiz i Użycia Marynarki Wojennej w Zarządzie Planowania Operacyjnego – P3 Sztabu Generalnego WP oraz mianowany na stopień komandora. W latach 2015-2018 pełnił obowiązki szefa Oddziału Systemu Funkcjonalnego Rażenia, a następnie koordynatora w Zarządzie Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7.

Kmdr Karaś ukończył liczne kursy i szkolenia w kraju i za granicą, m.in. z zakresu bojowego wykorzystania okrętowych systemów uzbrojenia, planowania operacji morskich oraz dowodzenia siłami morskimi. Ukończył także studia podyplomowe w Wojskowej Akademii Technicznej oraz Podyplomowe Studia Polityki Obronnej w Naval War College w Newport.

Wielokrotnie uczestniczył w ćwiczeniach w układzie narodowym i sojuszniczym na wszystkich szczeblach dowodzenia.

Kmdr Karaś został odznaczony m.in. „Morskim Krzyżem Zasługi”, złotym medalem „Za Zasługi dla Obronności Kraju”, srebrnym medalem „Siły Zbrojne w Służbie Ojczyzny” i brązowym medalem „Za długoletnią służbę”, a także wyróżniony honorowym tytułem i odznaką „Wzorowy Dowódca” oraz honorowym tytułem i odznaką „Zasłużony Żołnierz RP” II stopnia.

Jest żonaty, ma córkę i syna. Interesuje się historią i filmem.

Komandor Artur Kołaczyński urodził się 1 marca 1971 roku w Łodzi. Zawodową służbę wojskową rozpoczął w 1995 roku. Po ukończeniu Akademii Marynarki Wojennej skierowany został do 3. Flotylli okrętów, gdzie przeszedł wszystkie szczeble oficera okrętowego: od dowódcy działu rakietowo-artyleryjskiego, poprzez zastępcę dowódcy okrętu, do dowódcy okrętu ORP Hutnik.

Jako wyróżniający się oficer został skierowany do Naval War College, Newport RI, USA, gdzie w 2005 roku ukończył studia podyplomowe z wyróżnieniem. Po powrocie do kraju objął stanowisko dowódcy grupy okrętów-dowódcy okrętu ORP Rolnik, a następnie ORP Metalowiec w 32. dywizjonie Okrętów Rakietowych. Przez cały okres swej okrętowej kariery dał się poznać jako oficer szczególnie dbający o wyszkolenie swoich podwładnych jak również rozwój poziomu technicznego sił uderzeniowych MW. W istotny sposób, często wykraczający poza zakres tradycyjnie pojmowanych obowiązków służbowych, promował najnowsze osiągnięcia techniczne uczestnicząc w pracach badawczo-rozwojowych. Wnioski racjonalizatorskie, których był współautorem zostały wprowadzone do użytku w MW podnosząc poziom bezpieczeństwa na okrętach i umożliwiając wykonywanie zadań okrętom rakietowym na potrzeby Sił Powietrznych. Służąc na okrętach czynnie współpracował z samorządem lokalnym propagując wiedzę o Marynarce Wojennej.

W 2007 roku skierowany został do Oddziału Operacyjnego Zarządu N3 Dowództwa MW gdzie m.in. koordynował proces modernizacji sił uderzeniowych MW. W latach 2011-2014 pełnił obowiązki starszego specjalisty w Morskim Dowództwie Sił Uderzeniowych i Wsparcia NATO (STRIKFORNATO) w Neapolu (Włochy) oraz Lizbonie (Portugalia), gdzie w zarządzie J5 koordynował proces planowania operacyjnego, a w końcowej fazie uczestniczył w ćwiczeniach (w roli Dowódcy Komponentu Morskiego) oraz certyfikacji SFN dopuszczającej Dowództwo do roli Dowództwa szczebla Operacyjnego.

Po powrocie do kraju w 2014 roku objął stanowisko w Inspektoracie MW DG RSZ, gdzie kontynuował pracę nad rozwojem sił MW i wprowadzaniem nowego uzbrojenia oraz wyznaczony został na koordynatora strzelań rakietowych NSM. Opracował i wdrożył koncepcję przygotowania strzelań rakietowych NSM, które zrealizowano z powodzeniem w 2016 roku. Od listopada 2016 roku dowodził Morską Jednostką Rakietową. Decyzją Ministra Obrony Narodowej, z dniem 1 października 2019 roku, został wyznaczony na stanowisko Szefa Sztabu 3. Flotylli Okrętów w Gdyni.

Jest żonaty i ma dwoje dorosłych dzieci, lecz jego „oczkiem w głowie” są dwie wnuczki. Interesuje się marynistyką, żeglarstwem i motoryzacją.

Źródło: 3 FO