„Operacja Wuhan”: Żeglarstwo

W sierpniu mar. Agnieszka Skrzypulec i mar. Jolanta Ogar wywalczyły na mistrzostwach świata przepustkę do startu na igrzyskach olimpijskich w Tokio w klasie 470 oraz były trzecie na regatach przedolimpijskich. We wrześniu po raz szósty zdobyły wspólnie tytuł mistrzyń kraju, a za kilka tygodni po raz pierwszy w karierze powalczą o medal wojskowych igrzysk.

Żeglarki z gdyńskiego Wojskowego Zespołu Sportowego jako jedyne będą reprezentować Wojsko Polskie podczas regat na VII Światowych Wojskowych Igrzyskach Sportowych w Chinach. – Liczę, że nasze reprezentantki popłyną po medal. To bardzo zgrany duet – mówi st. chor. sztab. mar. Robert Rapsiewicz, trener-koordynator żeglarskiej reprezentacji Wojska Polskiego.

Na igrzyskach będą do zdobycia dwa komplety medali w dwuosobowej, olimpijskiej klasie 470 – w rywalizacji kobiet i załóg mieszanych. W klasie 470 duet Skrzypulec-Ogar nie ma równych w Polsce, jak i należy do światowej czołówki. Żeglarki udowodniły to w ostatnich startach, w których wywalczyły siódmą lokatę na mistrzostwach świata. W regatach, które odbyły się w japońskiej Enoshimie, zapewniły też dla Polski w klasie 470 przepustki na przyszłoroczne igrzyska olimpijskie. – W żeglarstwie nie zdobywa się imiennych nominacji, a dla kraju. Jednak w swojej klasie Skrzypulec i Ogar od lat nie mają sobie równych i nie wydaje się, aby ktoś mógł im odebrać przepustkę do startu na japońskich igrzyskach – podkreśla chorąży Rapsiewicz.