Studenci rozpoczęli naukę

Rok akademicki rozpoczęła dziś Akademia Sztuki Wojennej. Uroczystość odbyła się w sali konferencyjno-widowiskowej w Klubie Akademii. Gen. bryg. dr Ryszard Parafianowicz, rektor-komendant ASzWoj podkreślał, że dla środowiska akademickiego to rok szczególny, bo jubileuszowy. – Świętujemy 100. rocznicę powołania Wyższej Szkoły Wojennej. My jesteśmy jej spadkobiercami i kontynuatorami, ale nasza Akademia dzisiaj to przede wszystkim przyszłość i nowe wyzwania – mówił generał. Dodał, że chodzi zarówno o kierunki studiów, różnego rodzaju kursy obronne, a także działalność badawczą i ekspercką w obszarze bezpieczeństwa. – Wspólnym mianownikiem dla tych wszystkich form edukacyjnych jest jakość kształcenia. Nasza misja to merytoryczny, wysoki poziom dydaktyczny, ale także kształcenie postaw w duchu najwyższych wartości obywatelskich – dodał rektor.

Minister Mariusz Błaszczak zainaugurował rok akademicki na Akademii Sztuki Wojennej i Wojskowej Akademii Technicznej. – Cieszę się, że młodzi ludzie z tak dużym zaangażowaniem i energią przystępują do zdobywania wiedzy, do poszerzania swoich umiejętności. To bardzo dobrze wróży na przyszłość – mówił szef MON podczas uroczystości w Rembertowie.

Indeksy z rąk ministra

Obecny na uroczystości minister obrony Mariusz Błaszczak zwrócił uwagę na podwójną rolę uczelni jako miejsca, gdzie wiedzę, m.in. z zakresu obronności, bezpieczeństwa oraz cyberbezpieczeństwa, zdobywają cywile, ale swoje umiejętności poszerzają także dowódcy Wojska Polskiego. – Rola Akademii w procesie budowania kadr dowódczych jest niezwykle istotna, bo nawet najnowocześniejszy sprzęt nie będzie mógł być wykorzystany tak jak należy, jeśli nie będziemy dbać o rozwój myśli wojskowej – podkreślał minister.

Studia na I roku w ASzWoj rozpoczęło 990 studentów. Ich reprezentanci odebrali z rąk ministra Błaszczaka indeksy oraz złożyli ślubowanie. – Kiedy wręczałem wam indeksy, widziałem w was dużo energii. Bardzo się z tego cieszę. Tak powinno być, że młodzi ludzie z takim właśnie zaangażowaniem przystępują do zdobywania wiedzy, do poszerzania swoich umiejętności. To bardzo dobrze wróży na przyszłość – mówił szef MON.

Do nowych studentów zwrócił się także rektor Akademii. Przyznał, że zaczynają ważny etap swojego życia. – Życzę wam, by Akademia spełniła wasze oczekiwania, a zdobyta wiedza umożliwiła osiąganie kolejnych sukcesów. Zależy nam, abyście odebrali staranne wykształcenie i za kilka lat byli ambasadorami naszej uczelni w różnych miejscach kraju i poza jego granicami – mówił gen. bryg. dr. Ryszard Parafianowicz.

Podczas uroczystości wykład inauguracyjny poświęcony aspektom cyberbezpieczeństwa wygłosił Tomasz Zdzikot, sekretarz stanu w MON. W swoim wystąpieniu wiceminister wspomniał o tworzących się wojskach obrony cyberprzestrzeni, zwiększeniu limitów na studia o specjalnościach związanych z szeroko pojętym cyberbezpieczeństwem, a także współpracy międzynarodowej. – Pomysłów i projektów nam nie brakuje, a część z nich jest realizowana tu, w Akademii. Na przykład w Centrum Badań nad Bezpieczeństwem, które funkcjonuje przy AszWoj, powstaje Ośrodek Studiów nad Cyberbezpieczeństwem, który ma pełnić rolę jednostki analitycznej. Tu tworzymy cyberbibliotekę, by w jednym miejscu gromadzić dane, opracowania, ekspertyzy i materiały porównawcze – mówił wiceminister.

W trakcie uroczystości wręczono 81 dyplomów doktorskich oraz 21 dyplomów doktora habilitowanego. Nowo promowani doktorzy złożyli ślubowanie.

Inauguracja na WAT

Minister Błaszczak zainaugurował też rok akademicki w Wojskowej Akademii Technicznej. W tej warszawskiej uczelni studiować będzie w tym roku niemal 9,5 tysiąca osób, z czego na I roku ok. 900 podchorążych i 2 tysiące cywilów. W swoim wystąpieniu szef MON podkreślił, że WAT jest silną marką akademicką w Polsce, a społeczność uczelni tworzą wybitni naukowcy, profesorowie, nauczyciele i studenci. Zwrócił też uwagę, że jeszcze pięć lat temu limit przyjęć na studia w tej uczelni wynosił 264 miejsca. – W tym roku to 889 miejsc. To przełom. Polski rząd stworzył wam warunki byście mogli się kształcić, osiągać swoje cele, zdobywać wiedzę i nowe umiejętności. Wykorzystajcie szansę, jaka przed wami stoi – mówił szef MON.

W swoim wystąpieniu nawiązał do utworzonego przy WAT Wojskowego Ogólnokształcącego Liceum Informatycznego. – Najpierw jest liceum, potem studia w WAT, a potem studia MBA w zakresie cyberbezpieczeństwa. To system kształcenia stworzony po to, by odpowiedzieć na wzywania XXI wieku, system, który stwarza warunki dla bezpieczeństwa Polski i Polaków – mówił minister. Studenci odebrali indeksy oraz złożyli ślubowanie.

Gen bryg. dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, rektor-komendant WAT podkreślał, że Akademia jest dziś nowoczesną uczelnią badawczą o ugruntowanej pozycji w kraju i na świecie, z ogromnym potencjałem badawczym i dydaktycznym. Odniósł się także do zmian wprowadzonych nową ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. – Dzisiejsza uroczystość otwiera nie tylko 68. rok w historii Wojskowej Akademii Technicznej, ale również rozpoczyna pierwszy rok funkcjonowania uczelni w ramach nowej ustawy. Powołaliśmy pierwszą wśród uczelni mundurowych Szkołę Doktorską. Prowadzenie badań w trzech dziedzinach i siedmiu dyscyplinach, w których mamy uprawnienia do nadawania stopni naukowych daje nam szansę uzyskania statusu uniwersytetu badawczego – mówił generał. Przyznał też, że tworzenie cyberarmii to obszar wzmożonej aktywności edukacyjnej i badawczej Akademii. – Dlatego w tym roku uruchamiamy Studia Podyplomowe Master of Business Administration (MBA) w zakresie zarządzania cyberbezpieczeństwem – mówił rektor.

Wczoraj rok akademicki zainaugurowała Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni. Uroczystości odbyły się z udziałem wiceministra Zdzikota. Na gdyńskiej uczelni będzie się w tym roku studiować niemal 1000 wojskowych i cywilnych studentów.

Jutro z kolei nowy rok akademicki rozpoczną studenci wrocławskiej Akademii Wojsk Lądowych, a w środę – Lotniczej Akademii Wojskowej w Dęblinie.