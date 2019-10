Przedstawiciele ambasady Kazachstanu odwiedzili CPdMZ

We wtorek, 1 października, żołnierze ataszatu obrony Kazachstanu złożyli wizytę komendantowi Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych. Spotkanie miało na celu poszerzenie współpracy z Centrum w obszarze misji pokojowych.

Delegacja spotkała się z komendantem Centrum płk. Pawłem Chabielskim, omawiając zakres przyszłej współpracy. Płk Chabielski przedstawił dotychczasowe doświadczenia Centrum w zakresie przygotowania do misji pokojowych, zwracając szczególną uwagę na rozpoczęcie szkoleń przed wyjazdem w ramach PKW UNIFIL w Libanie. - Polska po 10 latach nieobecności powraca do misji pod auspicjami Organizacji Narodów Zjednoczonych. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych zajmuje się przygotowaniem personelu pod względem specjalistycznym, w zakresie mandatu misji, podstawowych wartości oraz koncepcji przyjętej podczas realizacji operacji pokojowych ONZ – dodał płk Paweł Chabielski.

Przedstawiciele Kazachstanu zostali zapoznani z zadaniami wykonywanymi przez Centrum, jak również z historią i salą tradycji, a także bazą szkoleniową i kwaterunkową kieleckiej jednostki. Delegacja z Kazachstanu spotkała się także z uczestnikami międzynarodowego kursu CIMIC Field Worker/Staff Worker, który od poniedziałku realizowany jest w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych.