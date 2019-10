Maraton Selekcja – trzecie starcie

Maraton-Selekcja jest organizowany przez Fundację Bieg Rzeźnika , gdzie dzień wcześniej rozegrany zostanie VII Hyundai ultraMaraton Bieszczadzki więc nic nie stoi na przeszkodzie by wystartować w dówch konkurencjach. Pomysłodawcą biegu i współorganizatorem jest mjr rez. Wojciech Zacharków „Zachar”, który był odpowiedzialny za organizowanie selekcji do Jednostki Wojskowej AGAT.

REKLAMA

Bieg nawiązuje do jednego z zadań selekcji do Wojsk Specjalnych, kiedy kandydaci muszą się wykazać przede wszystkim ogromną wytrzymałością ponieważ po wielu dniach w górach jednym z najbardziej wyczerpujących zadań jest tzw. maraton, czyli test wytrzymałościowy. Wyznaczony jest on po oznakowanej trasie, ale nie wiadomo ile do mety i co po drodze może ich jeszcze spotkać.

Tym razem na uczestników będą czekać liczne niespodzianki w postaci nietypowych przeszkód i zadań, których jeszcze nie było na żadnych biegach tego typu w Polsce. Jest to bieg dla wszystkich–każdy może spróbować swoich sił, liczy się to, aby uczcić pamięć „Czarnego”–pierwszego Dowódcy JWA.

Trasa biegu nie będzie znana uczestnikom, na trasie będą miejscami rozsiane przeszkody przy których techniki pokonania będą pilnować żołnierze. Będą też strzelania z karabinków AR15 obsługiwane przez 7,62 GROUP firmę prowadzoną przez byłego żołnierza JW GROM. Jeśli jeszcze się wahacie czy spróbować swych sił w tym wyzwaniu zobaczcie jak było rok temu.

Zapisz się! Część z opłaty startowej przekazane zostanie na rzecz Fundacji Sprzymierzeni z GROM.

„Polska Zbrojna” objęła Maraton-Selekcja patronatem medialnym. Więcej informacji i pełen regulamin dostępne na stronie organizatora.