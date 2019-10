Wielkopolscy terytorialsi ćwiczyli z wojskami USA

Żołnierze 12 Wielkopolskiej Brygady Obrony Terytoralnej nawiązali współpracę z amerykańskimi kolegami. Owocem tego były wspólne ćwiczenia w rejonie odpowiedzialności 124 batalionu lekkiej piechoty w Śremie.

To było pierwsze szkolenie bojowe, w którym uczestniczyli żołnierze 124 blp w Śremie i stacjonujące w Wielkopolsce amerykańskie wojska, w tym Gwardia Federalna. Trzeba jednak podkreślić, że kontakt brygady OT z Gwardią nawiązany został już jakiś czas temu. Obie strony, zarówno polska jak i amerykańska zapowiadają, że to pierwsze, ale na pewno nie ostatnie tego typu ćwiczenia. Miniony weekend był doskonałym momentem, by wymienić się dobrymi wzajemnymi doświadczeniami.

Pierwszy dzień rozpoczął się o poranku. Żołnierze stawili się w miejscu szkolenia i w mieszanych polsko-amerykańskich zespołach ćwiczyli takie elementy jak: przeszukanie pojazdu, działanie na wypadek zasadzki, pierwsza pomoc medyczna na polu walki. Uczyli się także czy budowy broni i doskonali umiejętności strzeleckie. W ramach szkolenia i wspólnej rywalizacji żołnierze z Polski i USA mieli możliwość uzyskania odznaki strzeleckiej. Terytorialsi ze 124blp w Śremie strzelali z karabinka M4 oraz pistoletu Beretta - M9, które ma na wyposażeniu wojsko amerykańskie. Z kolei żołnierze z USA mieli okazję strzelać z karabinka MSBS „Grot”.