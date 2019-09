Terytorialsi odnaleźli zaginioną kobietę

27 września w godzinach wieczornych zaginęła starsza kobieta. Około godz. 15 wyszła na grzyby ze swojego domu pod Koninem i nie było z nią kontaktu. 73-latka nie wróciła też na noc do domu. W poszukiwanie wzięli udział żołnierze z 12 Wielkopolskiej Brygady WOT, którzy odnaleźli zaginioną.

Mimo że 27 września obchodzone było święto Wojsk Obrony Terytorialnej, to nie wszyscy żołnierze OT wczoraj świętowali. W godzinach wieczornych na wniosek komendanta policji w Koninie minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak wydał zgodę na powołanie w trybie natychmiastowego grupy żołnierzy 12 WBOT. Przed północą przyłączyliśmy się do poszukiwań. O godzinie 9.50 poszukiwana została odnaleziona przez żołnierzy WOT. Dziękujemy policjantom, strażakom, Stowarzyszeniu Szukamy i Ratujemy oraz mieszkańcom - wspieranie Was jest naszym przywilejem.

Tym razem w trackie poszukiwań użyta została aplikacja stworzona przez stowarzyszenie Szukamy i Ratujemy (SiR) z Ostrowa Wielkopolskiego. Nawiązana blisko rok temu współpraca pomiędzy terytorialsami i SIR zaowocowała szczęśliwym zakończeniem histrorii pani Krystyny z okolic Konina.