Siedziba dowództwa „Terytorialsów” w Zegrzu

Przed chwilą przekazałem symboliczny klucz dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej do kompleksu wojskowego w Zegrzu. Miejsca, które jest bardzo mocno osadzone w historii Wojska Polskiego. (...) Kompleks w Zegrzu jest przygotowany do tego, żeby dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej mogło go wykorzystywać, a sama obecność dowództwa nada temu miejscu nowej siły, nowej wartości - poinformował Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas święta Wojsk Obrony Terytorialnej w Serocku.

W sobotę 28 września br. na Rynku Miejskim w Serocku, szef MON wziął udział w święcie Wojsk Obrony Terytorialnej. Podczas spotkania z żołnierzami minister ogłosił, że nową siedzibą dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej staną się obiekty Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

- Wczoraj obchodziliśmy święto Wojsk Obrony Terytorialnej, które zostało ustanowienie w dniu, kiedy 80 lat temu zostało powołane Polskie Państwo Podziemne. Wczoraj prezydent Andrzej Duda nadał sztandary trzem brygadom Wojsk Obrony Terytorialnej. Ja miałem zaszczyt wręczenia nominacji czterem dowódcom, którzy już podjęli działania związane z formowaniem kolejnych brygad. Wojska Obrony Terytorialnej rozwijają się, to bardzo dobra wiadomość - powiedział minister Błaszczak.