Przekazanie pamiątek do Muzeum Wojska Polskiego z okazji święta WOT

We czwartek 26 września w Muzeum Wojska Polskiego odbyła się uroczystość przekazania pamiątek przez płk Grzegorza Kaliciaka, dowódcę obrony ratusza w Karbali w 2004 roku oraz ppor. Edmunda Sęderowskiego, uczestnika I zmiany Polskiego Kontyngentu Wojskowego w Iraku w latach 2003-2004.

Do zbiorów Muzeum przekazane zostały pamiątki zarówno z okresu misji w Iraku, jak i w Afganistanie. Płk Grzegorz Kaliciak do muzealnej kolekcji przekazał między innymi: mundur wojskowy, flagę RP używaną w PKW oraz protokół i notatkę dotyczącą przekazania odpowiedzialności przez Task Force Bravo siłom afgańskim. Z kolei zbiory przekazane przez ppor. Edmunda Sęderowskiego to między innymi odznaczenie Gwiazda Iraku wraz z legitymacją, Medal Wielonarodowej Dywizji Centrum-Południe z legitymacją, mundur otrzymany od amerykańskiego żołnierza oraz pamiątki z misji zagranicznych polskich sił zbrojnych.

Uroczystość, wpisująca się w dzisiejsze obchody Święta Wojsk Obrony Terytorialnej (27 września), jest pokłosiem działań podjętych wspólnie przez Muzeum Wojska Polskiego i żołnierzy 6 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej w celu godnego upamiętnia Weteranów Działań poza Granicami Państwa służących w WOT oraz rozbudowy kolekcji muzealnej poświęconej najnowszym dziejom Oręża Polskiego.