Terytorialsi świętują

Dziękuję za to, że czynicie Wojsko Polskie bardziej innowacyjnym i odpowiadającym na wzywania współczesności – mówił prezydent Andrzej Duda podczas święta wojsk obrony terytorialnej. W Warszawie na pl. Piłsudskiego zwierzchnik sił zbrojnych przekazał sztandary trzem brygadom WOT, a minister Mariusz Błaszczak wręczył nominacje dowódcom brygad.

Swoje święto najmłodszy rodzaj sił zbrojnych obchodził po raz drugi. Podczas uroczystości gen. dyw. Wiesław Kukuła podkreślał, że data nie jest przypadkowa. To właśnie 80 lat temu, w nocy z 26 na 27 września powstała Służba Zwycięstwu Polski. – Dała ona początek jedynemu w historii świata powszechnemu i państwowemu ruchowi oporu, który przybrał formę od 1944 roku określaną jako Polskie Państwo Podziemne. Jego siłą byli Polacy, którzy czynnie zaangażowali się w walkę z okupantem. To dzięki nim możemy dziś z dumą i podniesionym czołem opowiadać o naszej historii – mówił dowódca WOT.

SZW to poprzedniczka Armii Krajowej, której tradycje dziedziczą terytorialsi. Gen. Kukuła podkreślał, że trzonem WOT, podobnie jak AK, są żołnierze-obywatele. – Naszą formację budujemy na wartościach, o które walczyli nasi poprzednicy. Nasz hołd dla nich to nie tylko szacunek dla żyjących, troska o mogiły i pamięć o poległych, ale przede wszystkim dokończenie misji budowy nowoczesnego rodzaju sił zbrojnych, gotowego wspierać swoich rodaków w sytuacji kryzysowej, gotowego by ramię w ramię z żołnierzami innych rodzajów sił zbrojnych stanąć do zwycięskiej walki w obronie Polski – mówił dowódca WOT.