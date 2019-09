Zakończenie szkolenia poligonowego przeciwlotników MW

REKLAMA

Na poligonie w Ustce szkolenie rozpoczęto od serii przygotowawczych zadań ogniowych do wolnolecącego celu powietrznego. Jednocześnie sprawdzano możliwości sprzętu w warunkach poligonowych, jak również trenowano umiejętności maskowania stanowisk ogniowych. Kulminacyjnym momentem w czasie szkolenia taktycznego baterii przeciwlotniczej były zaliczeniowe zadania ogniowe z użyciem zestawów artyleryjskich i rakietowych. Wśród nich były strzelania do niskolecącego środka napadu powietrznego i do nagle pojawiających się śmigłowców. Ćwiczenia takie są stałym przedsięwzięciem systemu szkoleniowego. Stanowią one przygotowanie do działań w warunkach bojowych, a także pozwalają utrzymać ciągłą gotowość do reagowania w sytuacjach kryzysowych.

W zintegrowanym szkoleniu Wojsk Obrony Przeciwlotniczej Rodzajów Sił Zbrojnych uczestniczyli marynarze z 8. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Dziwnowa, 9. Dywizjonu Przeciwlotniczego z Ustki oraz Morskiej Jednostki Rakietowej z Siemirowic.

Tekst: kmdr ppor. Radosław Pioch