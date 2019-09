WOT na zachodniej stronie

– Doświadczenie pułkowników Kaliciaka oraz Barańskiego, czyli dotychczasowych dowódców brygad z Mazowsza oraz Ziemi Świętokrzyskiej wykorzystamy tworząc struktury nowych jednostek. To racjonalne rozwiązanie, które na pewno przyniesie efekty w sprawnym formowaniu naszych struktur na zachodzie – mówi ppłk Marek Pietrzak.

Nowy dowódca 14 Brygady OT w Szczecinie, płk Grzegorz Kaliciak przyznaje, że doświadczenie zdobyte w WOT na pewno pomoże mu w realizacji nowych zadań. – Poznałem przepisy i specyfikę tego rodzaju sił zbrojnych. Wiem także, co leży w obowiązkach dowódcy brygady – mówi. – Nie do końca jednak da się porównać brygadę w Warszawie do tej w Szczecinie. Inna jest struktura społeczna, inne położenie geograficzne – dodaje. Oficer przyznaje, że zależy mu na dobrej współpracy z dowódcami jednostek wojskowych w Szczecinie m.in. z dowódcą 12 Dywizji Zmechanizowanej, dowódcą Korpusu Północno-Wschodniego i lokalną administracją wojskową. – Dopiero rozpoczynamy budowę 14 Brygady. W pierwszej kolejności powstanie dowództwo i sztab w Szczecinie-Podjuchach, a potem pierwszy z batalionów w Choszcznie – informuje płk Kaliciak. Część kadry w dowództwie 14 BOT będą stanowić żołnierze WOT. – Ale chciałbym także reaktywować rezerwistów, którzy z różnych powodów odeszli ze służby lub tych, którzy będą chcieli do nas dołączyć z wojsk operacyjnych – dodaje oficer. WOT chętnie sięga po byłych żołnierzy zawodowych. Pośród żołnierzy zawodowych w obronie terytorialnej aż 30% stanowią ci, którzy do służby wrócili z rezerwy.

Na ścianie zachodniej Polski, poza dwiema brygadami, powstają także eksterytorialne bataliony w Brzegu (woj. opolskie) i w Skwierzynie (woj. lubuskie). Jednostki te zostaną tymczasowo podporządkowane istniejącym brygadom OT (13 BOT i 12 BOT). – Zaczynamy tworzenie struktur w tych dwóch województwach od batalionów, jeżeli okaże się, że zainteresowanie służbą jest duże, to powstaną tam brygady. Na decyzję dajemy sobie dwa lata – podkreśla ppłk Pietrzak.

Dowództwo WOT poinformowało także, że kilka tygodni temu rozpoczęło się formowanie kolejnych batalionów lekkiej piechoty w ramach już istniejących brygad OT. Chodzi tu o bataliony w Słupsku, Inowrocławiu, Kutnie, Sandomierzu i Cieszynie. – To z pewnością dobra wiadomość, dla tych którzy nie mogli do tej pory wstąpić do WOT-u ze względu na brak wolnych stanowisk – podkreśla rzecznik prasowy.

Wojska obrony terytorialnej tworzy obecnie 21,7 tys. żołnierzy (w tym 3,2 tys. żołnierzy zawodowych). 13 brygad na terenie 12 województw szkoli ochotników, a do końca tego roku zaplanowano jeszcze kilkadziesiąt szkoleń podstawowych i wyrównawczych. To oznacza, że do służby powołanych zostanie kolejnych kilka tysięcy osób.

WOT cały czas wyposażane są w nowy sprzęt. Do końca roku wszyscy żołnierze otrzymają karabinki Grot (obecnie trwa wymiana kbs Beryl na Grot w brygadach na wschodzie kraju). Do kolejnych brygad OT trafią też bezzałogowce FlyEye, pierwsze dostawy pistoletów WIS 100 oraz moździerzy LMP2017.