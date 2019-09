Nowy hangar w łódzkich WZL

W łódzkiej siedzibie wchodzących w skład Polskiej Grupy Zbrojeniowej Wojskowych Zakładów Lotniczych nr 1 S.A. odbyło się uroczyste otwarcie nowego hangaru lotniczego. Hangar ma powierzchnię ponad 5 tysięcy metrów kwadratowych i umożliwi jednoczesną obsługę nawet 12 śmigłowców.

To jedno z najważniejszych w ostatnich latach przedsięwzięć inwestycyjnych łódzkich zakładów. Zakończona właśnie budowa nowoczesnego, odpowiadającego światowym standardom lotniczym hangaru trwała 1,5 roku. Koszt inwestycji wyniósł 18 mln złotych. Powierzchnia hangaru to 5 572 m², z czego 4 200 m² to powierzchnia produkcyjna, na której realizowane mogą być prace równolegle na 12 śmigłowcach. Na infrastrukturę hangaru składają się ponadto pomieszczenia warsztatowe, gdzie przeprowadzane będą drobne prace (m.in. obsługi łopat wirnika nośnego), sale konferencyjne, biura oraz zaplecze socjalne.

- Otwierany dzisiaj nowy hangar lotniczy znacząco zwiększa możliwości łódzkich zakładów z zakresie remontów i modernizacji śmigłowców. Jako Polska Grupa Zbrojeniowa zapewniamy nie tylko wysoki poziom utrzymania zdolności eksploatacyjnych, ale również oferujemy różnego rodzaju pakiety modernizacyjne dla wielu typów śmi¬głow¬ców wyko¬rzy¬sty¬wa¬nych przez Siły Zbrojne RP. Dążymy do tego, by WZL-1 były Centrum Serwisowania Śmigłowców znajdujących się na wyposażeniu wszystkich formacji mundurowych i to nie tylko w kraju. Jest to ambitny cel, który pozwoli naszej Grupie na rozwój kompetencji w segmencie wiropłatów – powiedział prezes zarządu PGZ S.A. Witold Słowik.