3 Przełajowy Bieg Terytorialsa

Po raz trzeci w ostatnią sobotę września miłośnicy przyrody, munduru i biegania spotkają się w Kampinoskim Parku Narodowym (Polana Opaleń) podczas Biegu Terytorialsa. To impreza sportowa promująca najnowszy rodzaj wojsk.

Biegacze 28 września startując o godz 13 mają do wyboru 8 lub 17 km. Wcześniej od 10:30 rozpoczną rywalizację nasi milusińscy w wieku od 1 do 16 lat. Jak wspomnieliśmy na początku, bieg jest skierowany głównie do mundurowych, którzy mają swoje oddzielne klasyfikacje, ale ponieważ start jest w stroju sportowym nie ma przeciwskazań by o zwycięstwo walczyli cywile. Wszystkie dzieci otrzymają medal natomiast dorośli również koszulkę.

Prosimy o zapisy elektroniczne gdyż ilość miejsc ograniczona!