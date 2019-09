Ćwiczenie taktyczne z wojskami na morzu

Port Wojenny w Gdyni opuściły okręty, które do poniedziałku, 23 września, operują na morzu w ramach ćwiczenia taktycznego z wojskami). Okręty przy wsparciu samolotów i śmigłowców prowadzą operację osłony strategicznego transportu morskiego.

Każde państwo posiadające dostęp do morza wie, jakie znaczenie strategiczne ma transport morski. Na co dzień drogą morską transportowane są surowce, różnego typu materiały, prowadzona jest wymiana handlowa. Pływające po Bałtyku statki transportują około 30 procent towarów stanowiących polską wymianę handlową. Droga morska stanowi też najbardziej ekonomiczny sposób transportu dużych ładunków. Również w sytuacjach kryzysowych drogą morską najczęściej dostarczana jest pomoc humanitarna, ewakuowani są ludzie, na jednostkach transportowych dociera wsparcie logistyczne i bojowe. Aby transportowce bezpiecznie dotarły do portów są osłaniane przez okręty bojowe i lotnictwo morskie.

Scenariusz działań zakłada, że przez Bałtyk przeprowadzany jest strategiczny konwój morski w sytuacji możliwych zagrożeń asymetrycznych oraz przy użyciu środków napadu powietrznego. Gdyńska Flotylla skierowała do ćwiczenia trzy jednostki uderzeniowe, okręt podwodny, dwa okręty ratownicze, a także pomocnicze jednostki pływające. Osłonę operacji z powietrza zapewniają samolot patrolowo-rozpoznawczy, śmigłowce zwalczania okrętów podwodnych oraz ratownicze z Brygady Lotnictwa Morskiego Marynarki Wojennej, a także samoloty z jednostek Sił Powietrznych. Działania sił okrętowych zabezpieczają jednostki brzegowe 3. FO tj. 43. Batalion Saperów oraz Komenda Portu Wojennego Gdynia.