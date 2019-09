Piknik militarny w Otwocku

Wielkim powodzeniem u odwiedzających cieszyły się pokazy dynamiczne: klasy mundurowej Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Stanisława Staszica w Otwocku , jednostki GROM, Straży Pożarnej i oczywiście pokaz tresury psów wojskowych z Celestynowa.

Kulminacyjnym momentem wydarzenia była wizyta Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka, Wojewody Mazowieckiego Zdzisława Sipiery, senatora Konstantego Radziwiłła którzy przyjechali na Piknik Militarny by wręczyć nominację oficerską kpt. Tadeuszowi Sułkowskiemu. „Życiorys udowadniający miłość do Polski, poświęcenie i ofiarność dla Ojczyzny. To są cechy, które odznaczają dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego. Właśnie z takiej postawy, jaką reprezentuje pan major, bierze się morale dzisiejszych żołnierzy Wojska Polskiego” – powiedział szef MON Mariusz Błaszczak awansując tego kombatanta na wyższy stopień oficerski.”

W drugiej części wydarzenia na scenie gościliśmy Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca „Varsovia”, zespół Ojczyzna i zespół wokalny z PMDK Otwock.

Wspólnym odśpiewaniem pieśni” O Panie skrusz ten miecz , co siecze kraj” i „Śpij kolego” zakończył się Piknik Militarny w Otwocku