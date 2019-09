Groźny jak Tallboy

Waży 5,4 tony i zawiera materiał wybuchowy o sile odpowiadającej ponad trzem tonom trotylu. Potężna bomba lotnicza z czasów II wojny światowej została odkryta na dnie Kanału Piastowskiego w Świnoujściu. Nurkowie z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża rozpoczęli już wstępne przygotowania do zneutralizowania bomby nazywanej Tallboy.

– Z tak dużym niewybuchem nigdy wcześniej nie mieliśmy do czynienia – przyznaje kmdr ppor. Grzegorz Lewandowski, rzecznik 8 Flotylli Obrony Wybrzeża w Świnoujściu. Brytyjski Tallboy (w tłumaczeniu: Wysoki Chłopak) ma długość 6,4 metra i waży około 5,4 tony. Co ważniejsze, zawiera ona blisko 2,4 tony mieszanego materiału wybuchowego, który w przeliczeniu daje siłę równą ponad trzem tonom trotylu. Tallboy był jedną z największych bomb lotniczych II wojny światowej. Brytyjczycy używali ich m.in. do bombardowania schronów, w których stacjonowały niemieckie okręty podwodne. Egzemplarz odkryty w Świnoujściu przez 74 lata spoczywał zagrzebany w mule Kanału Piastowskiego. W jego sąsiedztwie codziennie przepływały miejskie promy, łączące wyspy Wolin i Uznam.

Na ślad bomby natrafili pracownicy firmy pogłębiającej tor wodny Świnoujście – Szczecin. Informacja o znalezisku została przekazana marynarce wojennej. W tym tygodniu pod wodę zeszli nurkowie minerzy z 8 Flotylli Obrony Wybrzeża. – Przeprowadzili oględziny znaleziska i potwierdzili jego autentyczność– przyznaje kmdr ppor. Lewandowski. Dziś w szczecińskim Urzędzie Wojewódzkim zebrał się sztab kryzysowy. – Mamy kilka wariantów neutralizacji bomby, ale każdy wiąże się z określonymi komplikacjami. Wypracowanie najlepszej metody wymaga jeszcze szeregu analiz – przyznaje rzecznik 8 FOW.