Debiuty MSPO: Mistrz misji

Mission Master, bezzałogowy pojazd lądowy, został zintegrowany z wyrzutnią amunicji krążącej Warmate. To efekt współpracy niemieckiej firmy Rheinmetall Defence i Grupy WB, polskiego producenta uzbrojenia. Opracowane przez konsorcjum rozwiązanie można było zobaczyć po raz pierwszy podczas targów zbrojeniowych w Kielcach.

Mission Master UGV to bezzałogowy pojazd, który Rheinmetall Defence sprzedaje już od kilku lat. Jego konstrukcja opiera się na podwoziu Argo Avenger 750 EFI 8x8. Wóz waży 750 kg i może przewozić nawet 600 kg ładunku. Silnik elektryczny, a także ogniwa litowo-jonowe, umożliwiają mu nieprzerwaną pracę przez osiem godzin. W tym czasie Mission Master może się poruszać z prędkością nawet 30 km/h. Co więcej, jest także przystosowany do pływania. Może wówczas przenosić ładunki o masie 200 kg pokonując drogę z prędkością 5 km/h. Niewielkie gabaryty sprawiają, że pojazd można transportować np. na pokładzie śmigłowców.

Mission Master zaprezentowany podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego został wyposażony w wyrzutnię amunicji krążącej Warmate. To cała rodzina niewielkich bezzałogowych statków powietrznych (podstawowa wersja może być transportowana w plecaku, a Warmate 2 mieści się w niewielkiej skrzyni), które nazywane są „dronami kamikadze”, gdyż niszczą cel rozbijając się o niego. Mission Mastera konstruktorzy wyposażyli w wyrzutnię kasetową Tube Launch, opracowaną w WB Group. Umożliwia ona operowanie pojedynczo lub w roju – sześciu dronów. Każdy nich, w zależności od prowadzonej misji, może zostać wyposażony w głowicę: odłamkowo-burzącą HE, kumulacyjną HEAT, termobaryczną FAE czy rozpoznawczą. Umieszczony w wyrzutni płatowiec rozkłada się automatycznie podczas startu.