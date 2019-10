Bożeny do modyfikacji

Otrzymają nowe moduły sterujące, które pozwolą im nie tylko bardziej oddalić się od operatora, ale również znacząco zwiększyć odporność na zakłócenia. Polska armia chce jeszcze w tym roku ulepszyć wszystkie – 15 sztuk – użytkowane przez wojska inżynieryjne lekkie trały przeciwminowe Bożena 4. Kontrakt, podzielony na trzy zadania, jest wart około 4 mln zł.

Ważą niecałe 6 ton i poruszają się z prędkością maksymalną 10 kilometrów na godzinę. Są w stanie oczyszczać powierzchniowo (do głębokości 25 cm) teren o szerokości do 2 metrów. Co bardzo istotne, lekkie trały Bożena 4, choć wyposażone są w kabinę operatora, mogą być zdalnie sterowane z około 2 km. Dzięki temu kierujący nimi żołnierz nie musi być narażony nie tylko na wrogi ostrzał, ale także na skutki wybuchu miny czy improwizowanego ładunku wybuchowego.

Obecnie polskie wojsko posiada 15 Bożen, wyprodukowanych przez słowacką firmę Way Industries. Kupiono je ponad dekadę temu na potrzeby misji w Afganistanie, gdzie służyły m.in. do oczyszczania z materiałów niebezpiecznych i wybuchowych terenu bazy – lotniska w Bagram.