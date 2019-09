Wielonarodowa Grupa Szkoleniowa na Ukrainie

To doskonała okazja, aby dostosować misje LITPOLUKRBRIG i armii Stanów Zjednoczonych na dziś i w przyszłości - mówi ppłk Michael Starz, dowódca batalionu piechoty armii USA, o Połączonej Wielonarodowej Grupie Szkoleniowej na Ukrainie.

Jak jest stan osobowy JMTG-U podczas szkolenia jednej rotacji?

Zaangażowanie Armii USA utrzymywane jest na stałym poziomie ok. 165 żołnierzy, którzy wykonują swoją misję zarówno podczas rotacji, jak i poza jej trwaniem (szkolenie instruktorów). Całkowita liczba personelu JMTG-U waha się nieznacznie, co jest uwarunkowane specyfiką wykonywanych zadań. Ogólnie rzecz ujmując personel krajów zaangażowanych zapewnia właściwe wykonanie zadań stojących przed grupą zadaniową.

Jak długo trwa rotacja?

Czas trwania rotacji wynosi pięć tygodni, z czterema tygodniami przerwy pomiędzy rotacjami. Po zakończonym szkoleniu określonej rotacji, instruktorzy i doradcy szkoleniowi omawiają przeprowadzone ćwiczenia, co w konsekwencji prowadzi czasami do wniosków o konieczności usprawnienia pewnych elementów szkolenia lub przeprowadzenia dodatkowych szkoleń i instruktaży. Niejednokrotnie podejmowane są rekomendacje o potrzebie odbyciu pewnych szkoleń lub treningów w jednostkach macierzystych, przed przybyciem do CSB.

Od kiedy Armia USA uczestniczy w programie JMTG-U?

Misja JMTG-U wystartowała w 2015 roku, co znaczy że obecny rok jest czwartym rokiem zaangażowania Armii USA w misji. Przez pierwszy okres trwania misji szkolenie odbywało się tylko do szczebla batalionu. W tym roku CSB zwiększyło zakres szkolenia prowadząc treningi do szczebla brygady.

Od kiedy personel LITPOLUKRBRIG zaangażował się w misję JMTG-U?

LITPOLUKRBRIG personel zaangażował się w misję JMTG-U w roku bieżącym. Dla Armii USA jest to kolejna okazja, aby przekonać się, w jaki sposób poszczególne kraje traktują swoje zobowiązania. Wielonarodowa struktura LITPOLUKRBRIG umożliwia szybką integrację personelu z misją CSB. Dodatkowo żołnierze LITPOLUKRBRIG reprezentują duże zrozumienie dla różnorodności kulturowej oraz wykazuje ponadprzeciętną zdolność do nawiązywania współpracy w środowisku międzynarodowym. Nawet przy ograniczonej liczbie stanów osobowych LITPOLUKRBRIG ma duży wpływ na kształt funkcjonowania JMTG-U.

Jaką rolę w CSB odgrywa personel LITPOLUKRBRIG?

Oficerowie i podoficerowie LITPOLUKRBRIG pełnią funkcję doradców w sztabach ukraińskich brygad i batalionów. Zakres obowiązków doradcy obejmuje udzielanie porad z zakresu stosowania procedur NATO w procesie podejmowania decyzji przez sztaby do szczebla brygady.

Na czym polega funkcja doradcy w JMTG-U?

Doskonałe pytanie! Pomagamy Siłom Zbrojnym Ukrainy w procesie rozwijania komórek kierowania ćwiczeniami, które będą szkolić brygady Sił Zbrojnych Ukrainy, nie tylko w celu zwiększenia gotowości operacyjnej, ale także zapewnienie kompatybilności z państwami członkowskimi NATO. Armia USA uważa to wielonarodowe partnerstwo za nieocenione, szczególnie dlatego, że wciąż dużo uczymy się nawzajem w tym wielonarodowym środowisku. Zaangażowany personel wykazał duże doświadczenie i kompetencje świadczące o wysokim profesjonalizmie.

Projekt JMTG-U potwierdza, że dowództwo LITPOLUKRBRIG w codziennej praktyce demonstruje i stosuje w sposób właściwy procedury NATO.

Jak realizowany jest proces szkolenia w CSB w Jaworowie, w ramach jednej rotacji?

Rotacja rozpoczyna się od treningu indywidualnego i sekcyjnego na poziomie pododdziału i kończy się ćwiczeniem brygadowym z udziałem wojsk. Podczas rotacji sztaby brygad i batalionów przeprowadzają kilka treningów sztabowych w oparciu o sieć komputerową. Bataliony, kompanie i plutony przeprowadzają szkolenie z operacji obronnych i zaczepnych, a następnie odbywają treningi sytuacyjne i ćwiczenia z użyciem ostrej amunicji. Rotacja osiąga punkt kulminacyjny podczas ćwiczeń z udziałem wojsk, w czasie tego etapu jednostki planują i przeprowadzają operacje w warunkach poligonowych, przeciwko wymagającym siłom „wroga” Scenariusz wydarzeń prowadzi do tego że jednostki są lepiej wyszkolone i przygotowane do prowadzenia przyszłych operacji w ramach sił państw NATO.

Jak radzą sobie oficerowie i podoficerowie LITPOLUKRBRIG z rolą doradców?

Aby poczuć się komfortowo doradcy powinni dostosować się do swoich ról, zacząć rozumieć misję, obowiązki i zakres odpowiedzialności, co zwykle zajmuje około dwóch tygodni. My ze swojej strony rekomendujemy doradcom wykorzystanie swojej wiedzy i doświadczenia, przestudiowanie doktryny i porównanie standardowych procedur operacyjnych przed udzieleniem porad i rekomendacji. Jest to bardzo skomplikowany proces, ponieważ każda nacja jest nie tylko inna pod względem wojskowym, ale także posługuje się innym językiem. Wyzwaniem jest zapewnienie skutecznej współpracy między wszystkimi partnerami, w celu osiągnięcia konsensusu i jedności wysiłków na rzecz osiągnięcia zadań misji. Pojedyncze inicjatywy bez wielonarodowego sposobu myślenia nie są skuteczne w tym środowisku. LITPOLUKRBRIG ciągle przypomina o utrzymaniu wielonarodowego podejścia.

Przed wizytą w Brygadzie powiedział Pan, że chciałby zobaczyć, jak LITPOLUKRBRIG realizuje swoje zadania, nie tylko te operacyjne, ale także te codzienne rutynowe. Co może Pan teraz powiedzieć?

LITPOLUKRBRIG to nowa jednostka, ale nie nowy pomysł, ponieważ wcześniej istniało kilka podobnych projektów, utworzonych na rzecz wspólnych operacji utrzymania pokoju. LITPOLUKRBRIG to realizacja wcześniejszych modeli, w której wykorzystuje się doświadczenia z funkcjonowania podobnych jednostek. Biorąc pod uwagę, że Brygadę tworzą trzy państwa, zmiana sposobu, w jaki Brygada jest tworzona lub działa, stanowi wyzwanie prawne, ponieważ jednostka nadal się rozwija, w zmieniającym się środowisku, które wymusza zdolności do adaptacji. LITPOLUKRBRIG jest wyraźnie zorientowany na swoją misję i zdecydowanie realizuje swoją koncepcję funkcjonowania, byłem pod wielkim wrażeniem zaangażowania dowództwa LITPOLUKRBRIG w opiekę nad osobami i rodzinami bez względu na narodowość. Powitanie w Brygadzie i akceptacja warunków funkcjonowania i służby w środowisku międzynarodowym świadczy o właściwym duchu Brygady.

W tym roku LITPOLUKRBRIG uczestniczyła w każdej rotacji w CSB. Jak Pan sądzi, jak będzie wyglądać współpraca wojskowa między JMTG-U a LITPOLUKRBRIG w przyszłości?

Będziemy nalegać i rekomendować, aby Ukraina nadal angażowała LITPOLUKRBRIG w misję w CSB. W mojej opinii JMTG-U to świetna okazja, aby dostosować misje LITPOLUKRBRIG, Sił Zbrojnych USA i innych partnerów do wyzwań militarnych na dziś i jutro!

Tekst: Olena Slobodianiuk