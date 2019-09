80. rocznica agresji sowieckiej na Polskę

17 września 1939 roku to jedna z najtragiczniejszych dat w najnowszej historii Polski. To właśnie wtedy nastąpiła zdradziecka napaść Armii Czerwonej na walczącą z hitlerowskim najeźdźcą Rzeczpospolitą.

Osamotniona w walce Polska nie była w stanie przeciwstawić się dwóm potężnym wrogom, którzy zaatakowali ją w porozumieniu i na podstawie zawartego wcześniej paktu. To, co stało się później, przez historyków nazywane jest czwartym rozbiorem Polski. Przegrana w wojnie obronnej oznaczała jednak coś więcej. Dla kilkudziesięciu tysięcy polskich oficerów była początkiem tragedii, jaką okazała się zbrodnia katyńska. Ci, którzy trafili do sowieckiej niewoli w obozach Kozielsk, Starobielsk czy Ostaszków, zapłacili najwyższą cenę. Mimo że przez lata prawda o agresji sowieckiej była oficjalnie przemilczana, kolejne pokolenia Polaków nie dały o niej zapomnieć.

Dziś, w rocznicę tamtej niespodziewanej i bezprawnej napaści, która nie tylko złamała polski opór, ale w konsekwencji przyczyniła się do śmierci elity oficerskiej Wojska Polskiego składamy hołd i oddajemy cześć tym wszystkim, którzy przez lata byli pomijani i zapomniani. Wspominamy, przywracając pamięć o ich heroizmie.

Dziś głośno i dobitnie mówimy do bohaterów tamtych dni. Dziękujemy za Waszą odwagę, za to, że pokazaliście, jak trzeba zachować się w chwili najwyższej próby. Współcześni żołnierze Wojska Polskiego są z Was dumni i nigdy o Was nie zapomną. Cześć Waszej Pamięci!



Film: MON