Cyberprzestrzeń priorytetem MON

– Jesteśmy w miejscu szczególnym. To tu w Zegrzu, 100 lat temu, powstała kuźnia kadr polskich łącznościowców, a dziś także informatyków. W obu tych dziedzinach Wojsko Polskie musi posiadać odpowiednie kompetencje, by zapewnić bezpieczeństwo – mówił szef MON.

REKLAMA

Podczas wizyty w Zegrzu minister Błaszczak podpisał koncepcję rozwoju wojsk obrony cyberprzestrzeni. To nowy rodzaj sił zbrojnych powołany w lutym 2019 roku. – Podpisany przeze mnie dokument jest gwarancją tego, że siły cyber będą się rozbudowywały. Do 2022 roku powstanie dowództwo, a formowanie tego rodzaju wojsk zakończymy w 2024 roku. Ten komponent jest niezwykle ważny dla zapewnienia bezpieczeństwa Polsce i Polakom – mówił minister.

Autor koncepcji, gen. bryg. Karol Molenda, dyrektor Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni i pełnomocnik ministra obrony ds. utworzenia wojsk obrony cyberprzestrzeni, zaznaczył, że podpisany przez ministra dokument to kamień milowy na drodze budowania wojsk obrony cyberprzestrzeni. – Biorąc po uwagę charakter zadań, koncepcja jest niejawna. Mogę powiedzieć, że jest pisana jako odpowiedź na zagrożenia tu i teraz i zakłada budowanie WOC etapami. Pozwoli nam to na ewentualne korekty i zmiany w dokumencie – mówił generał.

Dodał, że do 2024 roku wojska obrony cyberprzestrzeni będą posiadały zdolności do prowadzenia operacji w cyberprzestrzeni w pełnym spectrum. – Biorąc pod uwagę specjalistów, jakimi dziś dysponuje NCBC, jesteśmy w stanie szybko i efektywnie zbudować kompetencje WOC – zaznaczył gen. bryg. Molenda. Po tym czasie NCBC ma pełnić m.in. funkcje certyfikacyjne zespołów służących w ramach tych wojsk.

Budowa WOC etapami

Obecny na spotkaniu wiceminister Tomasz Zdzikot przypomniał, że w zakresie tworzenia i rozbudowy wojsk obrony cyberprzestrzeni w lutym tego roku powstało m.in. Narodowe Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni. – To nasze centrum kompetencyjne, ale też pewien inkubator dla powstającego nowego rodzaju wojsk – mówił wiceminister. Także w wojskach obrony erytorialnej działa już Zespół Działań Cyberprzesterzennych. Obecnie służy w nim 15 żołnierzy, w tym 12 terytorialsów, a 50 kolejnych jest na etapie powołania.

– Jednym z filarów tworzenia WOC jest także edukacja i kształcenia przyszłych kadr – podkreślał minister Błaszczak. Dodał, że sukcesywnie zwiększane są limity naboru na studia wojskowe. – Jeszcze w 2015/16 roku na kierunku kryptologii i cyberbezpieczństwie było jedynie 15 miejsc. W tym roku mamy już 107 studentów. To oni będą w przyszłości stanowić siły wojsk obrony cyberprzestrzeni – mówił szef MON. Poza WAT studia w tym obszarze prowadzi też Akademia Marynarki Wojennej. Są też plany, by do grona uczelni, które kształcą ekspertów w obszarze cyber dołączyła wrocławska Akademia Wojsk Lądowych.



Film: MON

– Zakładamy, że do 2025 roku mury wojskowych uczelni opuści ponad 2 tysiące młodych oficerów w specjalnościach związanych z cyber, IT, krypto i elektroniką – mówił Tomasz Zdzikot. Dodał też, że od września, pod nadzorem MON, działalność rozpoczęło Wojskowe Ogólnokształcące Liceum Informatyczne w Warszawie, które będzie kształcić m.in. przyszłych żołnierzy wojsk cyberobrony. W dwóch klasach liceum naukę rozpoczęło 50 osób. Zagadnienia związane z cyberbezpieczństwem po raz pierwszy też zostały włączone w program szkolenia studentów Legii Akademickiej.

Wiceminister dodał, że rozwijana jest także współpraca międzynarodowa w tym zakresie. Tylko w tym roku zostało podpisane porozumienie z dowództwem armii USA w Europie o współpracy , wymianie doświadczeń, a także wspólnych treningach i szkoleniach. W przygotowaniu są kolejne porozumienia międzynarodowe. – Zarówno w Planie Modernizacji Technicznej, jak i Planie Badań Naukowych obszar cyber i krypto został potraktowany priorytetowo. Zagwarantowane jest wieloletnie finansowanie, co umożliwi rozbudowę i rozwój zdolności w całym spectrum działania w cyberprzestrzeni – mówił Tomasz Zdzikot.

Sonda w Toruniu i Zegrzu

Obecny podczas spotkania w Zegrzu, gen dyw. Wiesław Kukuła, dowódca wojsk obrony terytorialnej przyznał, że stulecie kształcenia kadr łączności to nie jedyny powód do świętowania. Zgodnie z decyzją ministra, już 1 października w Zegrzu rozpocznie działalność Szkoła Podoficerska „Sonda”.

– Nawiązujemy do szkoły niższych dowódców Armii Krajowej. Budujemy tę strukturę, by oddać hołd naszym poprzednikom, ale też by zainspirować się niezwykle nieszablonowymi rozwiązaniami, które wdrażano w modelu kształceniu niższych kadr dowódczych, czyli podoficerów AK – mówił gen. dyw. Kukuła.



Film: MON

Placówka będzie miała dwie lokalizacje. W Zegrzu będą szkolenia kandydatów na podoficerów na kierunkach łączności i informatyki oraz cyberbezpieczeństwie, w Toruniu zaś znajdzie się wydział piechoty lekkiej. – Potencjał sił, które są kluczowe z punktu widzenia konfliktów nowej generacji, będziemy budować według bardzo nowoczesnych, innowacyjnych standardów. Po raz pierwszy w historii żołnierze zawodowi, żołnierze tsw i rezerwiści spotkają się na tym samym kursie i będą się szkolić według takiego samego standardu – mówił dowódca WOT. Nowością w ofercie „Sondy” mają być także kursy zaoczne. – Jest szansa, ze już w przyszłym roku będziemy w stanie wypromować ok. 600 podoficerów kształconych w nowym modelu szkolenia – zauważył generał.

Monument na stulecie

Szef MON wziął także udział w uroczystościach w Centrum. Wspólnie z Zofią Podkowską, córką patrona Centrum oraz najmłodszym żołnierzem CSŁiI, szer. Patrykiem Staniszem, odsłonił pomnik poświęcony stuleciu szkolenia kadr łączności w Zegrzu.

– Podpisana dziś koncepcja, plan otwarcia szkoły podoficerskiej i odsłonięcie tego monumentu to dowód na łączenie tradycji i pięknej historii Wojska Polskiego ze współczesnością. Dziękuję wszystkim, którzy przez lata wnieśli swój wkład w rozwój tego ośrodka, którzy przez lata służyli w wojskach łączności i gratuluję tym, którzy dziś szkolą się w tej niezwykle ważnej dziedzinie. Zapewniam, że perspektywy rozwoju wojsk łączności i informatyki są bardzo dobre – mówił szef MON. Minister wręczył też odznaczenia resortowe. Złotym Medalem za Zasługi dla Obronności Kraju została uhonorowana Zofia Podkowska.



Film: MON

Przed wizytą ministra kadra i pracownicy CSŁiI złożyli kwiaty pod pomnikiem patrona CSŁiI gen. bryg. Heliodora Cepy i mjr. Konstantego Radziwiłła oraz wzięli udział w mszy świętej w Kościele Garnizonowym w Zegrzu oraz uroczystym apelu. Z okazji rocznicy został też zorganizowany dzień otwartych koszar. Na placu apelowym można było obejrzeć statyczną wystawę sprzętu bojowego. Pojawiły się zautomatyzowane wozy dowodzenia Łowcza, Ruchomy Węzeł Łączności Cyfrowej RWŁC-10AT, Węzłowy Wóz Kablowy WWK-10C, Radiostacja Harris RF 5800, a także Rosomak AWD, RAK, Langusta, KTO Rosomak WRT i czołg Leopard, KTO M-3. Chętni mogli też zwiedzić salę tradycji, obejrzeć wystawę pt. „Ośrodki szkolenia kadr łączności Wojska Polskiego w Zegrzu” oraz występy artystyczne zespołu „Telefala” z Klubu CSŁiI oraz przedstawicieli wojskowych klubów z Przemyśla i Rzeszowa.