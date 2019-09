Święto Wojsk Lądowych

Biskup polowy Wojska Polskiego dr Józef Guzdek uhonorował żołnierzy oraz byłych żołnierzy medalem pamiątkowym stulecia Biskupstwa Polowego w Polsce.

Na zakończenie uroczystości kompania honorowa Wojsk Lądowych oddała salwę honorową poprzedzoną odczytaniem Apelu Pamięci.

W rocznicę zwycięskiej bitwy pod Wiedniem wojska lądowe obchodzą swoje święto. 333 lat temu, 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię turecką pod wodzą wezyra Kara Mustafy.

Początki obchodów świąt Wojsk Lądowych sięgają okresu II Rzeczypospolitej, kiedy to swoje święta miały poszczególne oddziały wojsk (piechota, kawaleria, artyleria, saperzy, łączność itp.). Święto Wojsk Lądowych w obecnej postaci zostało wprowadzone 12 września 1996 roku decyzją ówczesnego ministra obrony narodowej.

Tekst: mjr Magdalena Busz

Fot. Mirosław C. Wójtowicz

W czwartek, 12 września, żołnierze 17 Wielkopolskiej Brygady Zmechanizowanej na uroczystym apelu obchodzili Święto Wojsk Lądowych.

Rokrocznie 12 września, na cześć zwycięskiej odsieczy wiedeńskiej wojska lądowe obchodzą swoje święto. To właśnie 336 lat temu, 12 września 1683 roku polsko-niemiecko-austriackie oddziały dowodzone przez króla Jana III Sobieskiego rozbiły pod Wiedniem stutysięczną armię turecką. Starcie to uważane jest za jedną z dwudziestu przełomowych bitew w dziejach świata, a szarża blisko dwudziestotysięcznej polskiej husarii była elementem kluczowym i rozstrzygającym. Warto wspomnieć, także o kompleksowej współpracy rodzajów wojsk, skutecznej artylerii oraz niezawodnych saperach, którzy już wówczas wykonywali ważne czynności inżynieryjne zapewniając swobodę ruchu wojsk.



Tam na przedpolach Wiednia walczyli nasi poprzednicy, których dziś z dumą i szacunkiem wspominamy, a przytaczając ich bohaterskie czyny pielęgnujemy historię i tradycje naszego oręża. Nie zapominamy przy tym, że dziś to właśnie my jesteśmy ich reprezentantami, jest dla nas ogromną nobilitacją, ale również dużym zobowiązaniem.



Obecnie Wojska Lądowe są najliczniejszym rodzajem Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, służy w nich blisko 50 tysięcy żołnierzy. Są wśród nas pancerniacy, zmechanizowani, łącznościowcy, artylerzyści, medycy, saperzy, aremobili, chemicy i logistycy. Razem tworzymy monolit, kolektyw — wzajemnie uzupełniający się sił, które z całą pewnością zapewniają naszej Ojczyźnie bezpieczeństwo. Wojska Lądowe każdego dnia zdobywają cenne doświadczenia realizując zadania w ramach Polskich Kontyngentów Wojskowych, w miejscach gdzie toczy się konflikt zbrojny, w miejscach, gdzie konieczne jest wsparcie i zapewnienie bezpieczeństwa.

Wojska Lądowe dysponują nowoczesnym sprzętem, o dużej sile ognia, wysokiej manewrowości oraz odporności na uderzenie przeciwnika, stanowiąc trzon Wojska Polskiego. Żołnierze 17 Brygady mogą czuć się elitą Wojsk Lądowych, gdyż posiadają nowoczesny i niezawodny sprzęt bojowy, który z całą pewnością sprosta obecnym warunkom pola walki. 17-stkę cechuje całkowite zmotoryzowanie i szerokie wykorzystanie nowoczesnych technik walki, a przełożeni zawsze stawiają przed nami trudne wyzwania, bo byliśmy, jesteśmy i będziemy zawsze zdeterminowanii do wykonania zadania.

W dniu Święta Wojsk Lądowych Dowódca 17WBZ gen. bryg. Robert KOSOWSKI wręczył akty mianowania na kolejne stopnie wojskowe oraz wyróżnił najbardziej zasłużonych żołnierzy brygady.

"Dziękuję Wam za codzienną służbę, za skutecznie i bezpiecznie realizowane szkolenie. Niech stawiane przed Wami zadania, będą inspirującym wyzwaniem, czasem na zdobywanie nowych doświadczeń i umiejętności, które z całą pewnością zaowocują w przyszłości ku chwale naszej Ojczyzny" - powiedział na zakończnie Dowódca 17 WBZ

Tekst: kpt. Tomasz Kwiatkowski

Foto: st. szer. Kamil Śpiączka