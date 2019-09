Żołnierze z CPdMZ podzielili się darem życia

10 września w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych odbyła się druga edycja kampanii honorowego krwiodawstwa pod hasłem „Niepodległą mamy we krwi”.

Organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi Legion oraz Wojskowy Instytut Wydawniczy. Patronat honorowy nad akcją objął Minister Obrony Narodowej oraz Ministerstwo Zdrowia.

- Żołnierze i pracownicy Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych bardzo aktywnie udzielają się w akcjach honorowego oddawania krwi. Niesienie pomocy to obowiązek każdego żołnierza, dlatego wykorzystujemy wszystkie możliwe okazje, by wspierać potrzebujących Tym razem dzielimy się tym cennym darem w ramach kampanii „Niepodległą mamy we krwi” – zaznaczył koordynator akcji st. chor. sztab. Wojciech Lasia.