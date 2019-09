Współpraca z ambasadorami na rzecz polityki obronnej

Moim priorytetem jako ministra obrony narodowej jest obronność i bezpieczeństwo - to są istotne elementy mojej misji. Zależy mi na tym, żeby ten cel realizowany był poprzez wzmocnienie postawy odstraszania obronnej NATO, poprzez budowę silnych relacji dwustronnych ze Stanami Zjednoczonymi, poprzez udział w wybranych projektach Unii Europejskiej, poprzez rozwój współpracy wielostronnej w ramach Grupy Wyszehradzkiej - ta współpraca jest bardzo dobra, w ramach Grupy B9 czy w ramach Grupy Północnej. Bardzo dziękuję za otwartość z Państwa strony i za współpracę. Jestem o tym przekonany, że wiele projektów przeprowadziliśmy wspólnie dla dobra Polski – powiedział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej podczas spotkania z ambasadorami.

W piątek, 6 września, szef MON wziął udział w naradzie ambasadorów w Warszawie, której organizatorem jest Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Tematem wystąpienia szefa MON były priorytety Polski w dziedzinie polityki obronnej.



- Już w listopadzie tego roku około 230 żołnierzy polskich będzie w Libanie. Dołączymy do batalionu irlandzkiego, współpracujemy w tej dziedzinie również z Węgrami. Chciałem podkreślić, że od 4 lat rośnie liczebnie zaangażowanie żołnierzy Wojska Polskiego w misje zagraniczne. Dziękuję Państwu za współpracę i za wspieranie tego kierunku działań - podziękował przedstawicielom Ministerstwa Spraw Zagranicznych minister Błaszczak.



Obecnie mamy 56 attaché obrony i w bliskiej perspektywie liczba ta wzrośnie, gdyż do końca roku planujemy otworzyć jeszcze 2 nowe w Nigerii oraz w Kuwejcie, a w przyszłym roku w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Liczba attaché obrony z siedzibą w Warszawie także wzrosła - z 38 do 43, to także jest istotne – powiedział minister mówiąc o dobrej współpracy z MSZ w sprawie zwiększenia możliwości oddziaływania poprzez powiększenie liczby attaché obrony.



Narada ambasadorów to cykliczne wydarzenie z udziałem ambasadorów, kierowników przedstawicielstw dyplomatycznych oraz kandydatów na ambasadorów organizowane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Podczas spotkania omawiana jest bieżąca polityka zagraniczna oraz plany na przyszłość.

Źródło: MON