Większe dotacje na budowę strzelnic

W środę resort obrony narodowej ogłosił czwartą edycję konkursu. Mogą w nim wziąć udział samorządy wszystkich szczebli – gminnego, powiatowego i wojewódzkiego. Warunkiem otrzymania dotacji jest posiadanie gruntu, na którym stanie strzelnica oraz 20 proc. wkładu na inwestycję. Samorządowcy mogą wybrać jeden z dwóch wariantów strzelnicy. Mniejszy obiekt, z którego jednocześnie może korzystać minimum sześć osób i w którym można strzelać na odległość 100 metrów. Drugi wariant zakłada budowę większej strzelnicy – na 10 stanowisk strzeleckich, z maksymalną odległością 200 metrów oraz możliwością celowania do 9 podnośników figur bojowych.

Program „Strzelnica w powiecie” powstał w Ministerstwie Obrony Narodowej w ubiegłym roku. Resort obrony chciał w ten sposób zachęcić do większej aktywności strzeleckie organizacje pozarządowe. A przede wszystkim, umożliwić prowadzenie szkolenia strzeleckiego dla uczniów klas wojskowych, członków organizacji i żołnierzy. Dzięki programowi w ciągu kilku najbliższych lat zostanie rozbudowana infrastruktura strzelecka w całej Polsce.

Nawet 2 mln złotych będzie można dostać z resortu obrony narodowej na budowę strzelnicy. O wsparcie finansowe tego rodzaju inwestycji mogą ubiegać się władze samorządowe w całym kraju. MON ogłosił właśnie rozpoczęcie czwartej edycji konkursu „Strzelnica w powiecie”. Wnioski o przyznanie dotacji można składać do 22 października.

REKLAMA

Większa dotacja

Czwarta edycja jest rekordowa pod względem sumy, która trafiła do puli dotacji. Dzięki temu na budowę mniejszej strzelnicy, samorząd będzie mógł otrzymać do 1,2 mln zł (poprzednio 800 tys. zł). Natomiast na budowę większego obiektu MON przekaże nawet 2 mln zł. – Określone w konkursie minimalne warunki techniczne zapewniające bezpieczeństwo użytkowania są dość restrykcyjne. W poprzednich edycjach bywało, że ich spełnienie wymagało znacznie większych nakładów, niż wstępnie szacowały zainteresowane samorządy – wyjaśnia Zbigniew Ciosek, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON. Niektóre samorządy rezygnowały, więc z inwestycji, bo okazywało się, że zamiast 20 proc. kosztów budowy strzelnicy, musieliby dołożyć nawet połowę. – My z kolei nie mogliśmy zwiększyć przyznanej już dotacji. Zakładany teraz wzrost dofinansowania jest więc uzasadniony – dodaje Zbigniew Ciosek.

Samorządy, które otrzymają dotację, będą też miały więcej czasu na realizację inwestycji. Wcześniej były zobowiązane do ukończenia inwestycji w ciągu roku budżetowego. To także stanowiło problem. – Z racji obowiązujących przepisów nie mogliśmy tego rozłożyć na dwa lata, dlatego tym razem konkurs na 2020 rok ogłosiliśmy już we wrześniu. Dzięki temu umowy dotacyjne będziemy mogli podpisać w pierwszych miesiącach przyszłego roku, a samorządy będą miały niemal cały przyszły rok na realizację inwestycji – dodaje zastępca dyrektora Departamentu Edukacji.

Strzelnica także dla żołnierzy

Wnioski można składać do 22 października. Przedstawiciele MON zaznaczają, że jako priorytetowe będą traktowane oferty budowy strzelnic w tych powiatach, w których funkcjonują jednostki wojskowe, a brak jest strzelnic garnizonowych. Pierwszeństwo będą miały również miejscowości, w których zostały sformowane pododdziały wojsk obrony terytorialnej lub takie, w których są prowadzone klasy wojskowe (zwłaszcza te uczestniczące w programie MON „Certyfikowanych wojskowych klas mundurowych”).

Samorządy, które MON zakwalifikuje do otrzymania dotacji, będą musiały przedstawić dokumentację budowlaną, kosztorys inwestorski i ekspertyzę o spełnieniu warunków bezpieczeństwa. Dopiero potem będą mogły podpisać umowę dotacyjną. Otrzymane z MON pieniądze samorząd będzie mógł przeznaczyć na roboty budowlane wraz z pracami przygotowawczym oraz pierwsze wyposażenie strzelnicy.

Obiekty powstałe dzięki dotacji MON mają być bezpłatnie udostępniane członkom organizacji proobronych (do 30 godzin miesięcznie), uczniom klas wojskowych (do 30 godzin miesięcznie) oraz żołnierzom (100 godzin w miesiącu). Zasady korzystania ze strzelnicy przez mieszkańców określi samorząd prowadzący inwestycję, przy czym ewentualna odpłatność ma wynikać jedynie z kosztów utrzymania obiektu.

Szczegółowe informacje na temat konkursu można uzyskać w Wydziale Współpracy ze Społeczeństwem Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, pod nr. telefonów: 261 874 717, 261 840 150, 261 840 182.