„Jedno z moich imion brzmi życie”

Oddajemy w Państwa ręce wyjątkową publikację – rozmowy z ludźmi, których mocno doświadczyła wojna. Podejmując decyzję o wydaniu w formie książki wywiadów, które publikowaliśmy w ciągu ostatnich lat na łamach miesięcznika „Polska Zbrojna”, kierowaliśmy się pragnieniem podzielenia się nimi z jak najszerszym gronem czytelników. Nasi rozmówcy opowiadają o życiu – o wyrwaniu się z objęć śmierci, ale przede wszystkim o odwadze, przyjaźni, walce i wolności.

Oni ocaleli. I przekazali nam świadectwo nieludzkich czasów wojny. Tak naprawdę tylko możemy próbować sobie wyobrazić, przez co przeszli. Opowieści o ich doświadczeniach są jednak niczym nić, która łączy nas z przeszłością. My ten cenny dar, wiedzę, możemy przekazać naszym dzieciom, kolejnemu pokoleniu. Bohaterowie tej książki świadomość historyczną chłonęli od swych ojców i dziadków. Wychowani zostali bowiem w szczególnej epoce w naszej historii, w dwudziestoleciu międzywojennym, w duchu miłości do ojczyzny, umiłowania wolności. Kiedy wybuchła II wojna światowa, byli młodzi, pełni życia. Niektórzy mieli zaledwie kilka, kilkanaście lat…

Jeden z naszych rozmówców, Kazimierz Piechowski, mówił, że pragnie, aby bolesne doznania jego pokolenia były przestrogą dla młodych, bo w ich rękach spoczywają losy świata. Nie ma lepszego uzasadnienia opublikowania tej książki przez Wojskowy Instytut Wydawniczy, którego misją jest pokazywanie społeczeństwu nie tylko współczesnego wojska, lecz także tradycji historycznych. Oddajemy ją Państwu z nadzieją, że przesłanie pokolenia doświadczonego przez wojnę przyczyni się do refleksji nad wartością ludzkiego życia.

Książkę można zamówić pod adresem sklep.polska-zbrojna.pl