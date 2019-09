Jubileuszowa wystawa Wojska Polskiego

Ponad 100 jednostek sprzętu stanęło na wystawie polskich sił zbrojnych, którą można oglądać na XXVII Międzynarodowym Salonie Przemysłu Obronnego. To już tradycja kieleckich targów – Wojsko Polskie prezentuje sprzęt i uzbrojenie już po raz dwudziesty. Wystawę będzie można zwiedzać do soboty, kiedy to zaplanowany jest dzień otwarty na MSPO.

Ekspozycja polskiego wojska zajmuje 8,5 tysiąca metrów kwadratowych i podzielona jest na dwie części: wewnętrzną, zajmującą dwie hale wystawiennicze, i zewnętrzną, na której prezentowany jest sprzęt o dużych gabarytach. Stoiska przygotowały wszystkie rodzaje SZ, Inspektorat Wsparcia SZ i jednostki mu podległe, a także Żandarmeria Wojskowa, wojskowe uczelnie, wojskowa służba zdrowia oraz różnego rodzaju organizacje obronne i stowarzyszenia. Po raz pierwszy w Kielcach prezentują się m.in. Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych oraz przedstawiciele tworzących się wojsk obrony cyberprzestrzeni. Pracownicy Narodowego Centrum Bezpieczeństwa Cyberprzestrzeni informują o programie cyber.mil.pl, zajmują się także akcją rekrutacyjną pośród żołnierzy i cywilów.

Polscy żołnierze prezentują m.in. czołgi Leopard, transportery opancerzone Rosomak, armatohaubice Krab, samobieżne moździerze Rak, broń przeciwlotniczą i radary. Na ekspozycji stanął także Borsuk – prototyp nowego wozu piechoty. Wojskowi przygotowali także różnego rodzaju trenażery i symulatory, broń osobistą – karabiny wyborowe, maszynowe, pistolety oraz sprzęt optoelektroniczny.

Na stoisku wojsk specjalnych można zobaczyć wyposażenie GROM-u, Jednostki Wojskowej Komandosów, Nila, Formozy i Agatu. Specjalsi pokazują m.in. różnego rodzaju broń i pojazdy specjalne. Na ekspozycji, podobnie jak rok temu, stanęła m.in. platforma szturmowa, dzięki której operatorzy mogą opanować jednocześnie nawet trzy kondygnacje budynku.

Po raz trzeci na targach zbrojeniowych prezentują się wojska obrony terytorialnej, tym razem hasłem przewodnim ich ekspozycji jest zarządzanie kryzysowe. – Większość naszej ekspozycji dotyczy działalności kryzysowej, bo w ostatnim czasie właśnie w takich działaniach sprawdziły się wojska OT – mówi ppor. Tomasz Pręndota z 10 Świętokrzyskiej Brygady OT. – Prezentujemy m.in. różnego rodzaju piły do usuwania zawałów leśnych, agregaty prądotwórcze, zestawy do rozcinania pojazdów, filtry wody. Poza tym na wystawie znalazły się łodzie saperska i rozpoznawcza, kombinezony do pracy w wodzie – dodaje. Zwiedzający mają okazję, by przyjrzeć się używanym przez terytorialsów motocyklom, quadom oraz broni: Sako, Bor, Grot. Na pewno warto również zajrzeć na stanowisko rekrutacyjne wojsk OT.

Na wystawie można zapoznać się z informacjami na temat zadań, jakie realizuje 10 Brygada Logistyczna, która powstała dokładnie dwie dekady temu. Ciekawostką jest prezentacja podległego 10 Brygadzie 55 Batalionu Remontowego. Żołnierze przygotowali stanowisko diagnostyczno-obsługowe sprzętu łączności z KTO Rosomak. Sprzęt pozwala wykryć usterki m.in. łączności, nawigacji GPS czy systemów detekcji skażeń chemicznych.

Zwiedzający nie ominą zapewne atrakcji, które znalazły się na wystawie Inspektoratu Wojsk Lądowych. Tu 6 Brygada Powietrznodesantowa prezentuje samochód przystosowany do desantowania, a 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oferuje „lot” symulatorem desantowania.

W sobotę wystawa sił zbrojnych zostanie otwarta dla miłośników militariów, wstęp będzie bezpłatny.

Na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach „Polska Zbrojna” przygotowała wydanie specjalne.

Nasze wydawnictwo będziecie mogli bezpłatnie dostać w czasie trwania kieleckiej imprezy na naszym stoisku (stoisko nr D66, hala D), na stoisku Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w punkcie prasowym MSPO.

Czytelników, którzy nie dotrą na największe w Polsce targi zbrojeniowe, zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru specjalnego „Polski Zbrojnej”.