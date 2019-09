PGZ podpisuje umowę z koncernem MBDA UK

Wymiary brytyjskiej rakiety: długość 1,8 metra, średnica 178 mm, waga niecałe 50 kilogramów. Możliwości: z 12 kilometrów może trafić w cel poruszający się z prędkością maksymalną około 110 kilometrów na godzinę, sama rozwija prędkość maksymalną około 1,5 Ma. Według ekspertów może przebijać pancerze o grubości około 800 mm RHA, czyli takie jakie mają nowoczesne czołgi. Brimstone, został opracowany w połowie lat dziewięćdziesiątych przez brytyjski oddział europejskiego koncernu MBDA (Airbus ma w nim obecnie 37,5 proc. udziałów, BAE Systems 37,5 proc. a Leonardo 25 proc.). To przeciwpancerny pocisk kierowany klasy powietrze – ziemia, który kilka lat temu został przystosowany do stosowania go również jako klasyczny pocisk ziemia – ziemia (jak np. ppk Spike).

REKLAMA

Podczas drugiego dnia Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach, MBDA UK oraz Polska Grupa Zbrojeniowa podpisały porozumie na mocy którego rakiety te mogą być w najbliższej przyszłości produkowane w Polsce. PGZ zadeklarował bowiem w umowie, że w programie niszczyciela czołgów o kryptonimie Ottokar – Brzoza zaoferuje polskiej armii właśnie brytyjskie pociski. Jeśli wojsko zaakceptuje propozycję PGZ, wówczas produkcja rakiet Brimstone zostanie zorganizowana w zakładach Mesko S.A.

Jak podkreślał Sebastian Chwałek, wiceprezes PGZ, umowa o współpracy z MBDA jest dla Grupy wyjątkowa korzystna. MBDA przekaże Mesku S.A. technologię i know-how produkcji Brimstone. Co więcej, brytyjski koncern i PGZ będą wspólnie promować pocisk na rynkach zagranicznych. – Wypracowaliśmy wspólne zasady oferowania tych rozwiązań na rynki trzecie. Łącząc nasze kompetencje z doświadczeniem naszych brytyjskich partnerów, jesteśmy w stanie osiągnąć wiele i dostarczać najnowocześniejsze rozwiązania zarówno dla naszych siła zbrojnych jak i naszych sojuszników – mówił Sebastian Chwałek.

James Price, wiceprezes MBDA Europe, dodał, że zawarte dziś porozumienie to efekt umowy o strategicznym partnerstwie jaką koncern zawarł z PGZ w 2017 roku. – Brimstone to jeden z naszych najlepszych produktów. To rakieta sprawdzona bojowo i cieszymy się, że możemy ją wspólnie zaoferować polskiej armii – podkreślał wiceprezes Price.

Podczas MSPO w Kielcach można zobaczyć aż trzy wersje niszczyciela czołgów „Ottokar-Brzoza”, które oferuje polskiej armii PGZ. To modele na podwoziach: BWP-1, Andersa oraz K9. Wszystkie niszczyciele zostały uzbrojone właśnie w brytyjskie rakiety Brimstone.

Na Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego w Kielcach „Polska Zbrojna” przygotowała wydanie specjalne.

Nasze wydawnictwo będziecie mogli bezpłatnie dostać w czasie trwania kieleckiej imprezy na naszym stoisku (stoisko nr D66, hala D), na stoisku Ministerstwa Obrony Narodowej oraz w punkcie prasowym MSPO.

Czytelników, którzy nie dotrą na największe w Polsce targi zbrojeniowe, zachęcamy do lektury elektronicznej wersji numeru specjalnego „Polski Zbrojnej”.