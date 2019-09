Sprzęt optoelektroniczny z PCO dla wojska

Jeszcze w tym roku żołnierze wojsk obrony terytorialnej oraz jednostek operacyjnych wojsk lądowych otrzymają kolejną partię nowoczesnych urządzeń optoelektronicznych i optycznych. Pierwszego dnia targów zbrojeniowych w Kielcach szef Inspektoratu Uzbrojenia MON gen. bryg. Dariusz Pluta oraz prezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej Witold Słowik popisali aż trzy kontrakty na dostawę sprzętu optycznego z PCO S.A. (należącej do PGZ). Ich wartość to prawie 70 mln zł.

Dla skutecznej obrony

Pierwsza umowa dotyczy 125 sztuk celownika PCS-5M oraz 140 lornetek noktowizyjnych NPL-1M (wartość zlecenia to 15,5 mln złotych). Druga – 119 monokularów noktowizyjnych MU-3AM oraz 527 zminiaturyzowanych gogli noktowizyjnych MU-3ADM (wartość 50,2 mln złotych). Natomiast trzeci kontrakt zakłada dostawę 45 strzeleckich celowników termowizyjnych SCT RUBIN (3,7 mln złotych).

Obecny na uroczystości podpisania umów minister obrony Mariusz Błaszczak podkreślał, że tylko wyposażeni w nowoczesne rozwiązania żołnierze będą w stanie skutecznie bronić kraju. – Noktowizory, celowniki termalne sprawią, że żołnierze będą wyposażeni w najnowocześniejszy sprzęt i mogą zadbać skutecznie o bezpieczeństwo naszej ojczyzny – podkreślał szef resortu obrony.

Wiceprezes Polskiej Grupy Zbrojeniowej, Sebastian Chwałek, dodał, że PGZ chce być podstawowym dostawcą sprzętu i uzbrojenia dla Wojska Polskiego. – Decyzję zamawiającego o pozyskaniu tego sprzętu odbieramy jako potwierdzenie naszych kompetencji i zaufania, jakie pokładają w nas Siły Zbrojne RP oraz Ministerstwo Obrony Narodowej. One przypieczętowują pozycję PGZ jako głównego partnera w programach modernizacyjnych polskiej armii – komentował.

Optyka z najwyższej półki

Umowy podpisane 3 września dotyczą sprzętu, który został już wprowadzony do służby i jest wysoko oceniany przez żołnierzy. Strzelecki celownik noktowizyjny PCS-5M to celownik teleskopowy, który można montować na ręcznej broni strzeleckiej oraz wyrzutniach granatów przeciwpancernych. Lornetka noktowizyjna NPL-1M jest małym, lekkim przyrządem przeznaczonym do obserwacji terenu w warunkach ograniczonej widoczności i w nocy.

Monokular MU-3AM to obecnie jedno z najlżejszych tego typu urządzeń na świecie. Można je montować na hełmie albo na broni za pomocą szyny Picatinny. Gogle MU-3ADM to pasywne urządzenie noktowizyjne, które wyróżnia niewielka waga. Strzelecki celownik termowizyjny SCT RUBIN przeznaczony jest do obserwacji oraz prowadzenia ognia z broni strzeleckiej w dzień i w nocy, także w warunkach ograniczonej widoczności.

