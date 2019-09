Bystre dla wojska

Można nimi nie tylko wykrywać cele powietrzne oddalone o 80 kilometrów, ale dzięki aktywnej antenie AESA, zbierać dane pozwalające sklasyfikować wykryte obiekty, zidentyfikować je oraz śledzić. Do końca 2025 roku polska armia otrzyma 16 Zdolnych do przerzutu stacji radiolokacyjnych (ZDPSR) Bystra. Za urządzenia opracowane przez PIT Radwar wojsko zapłaci 635 mln złotych. Umowę popisano podczas MSPO.

Obecny na uroczystości Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej, podkreślał, że wojsko pozyskuje sprzęt z najwyższej, światowej półki. – Jesteśmy świetni, jeżeli chodzi o budowę stacji radiolokacyjnych. To są produkty z najwyższej półki. Cieszę się, że PIT Radwar świetnie się rozwija i dostarcza wojsku tak nowoczesny sprzęt – podkreślał szef resortu obrony.



Film: Paweł Sobkowicz/ portal polska-zbrojna.pl

Wiceprezes PGZ, Sebastian Chwałek, komentował, że umowa to najlepszy dowód na zaufanie, jakim Siły Zbrojne RP mogą darzyć rodzimą zbrojeniówkę. – Dziś zakłady należące do PGZ podpisały umowy o wartości 720 mln zł. To dowód na to, że PGZ i firmy wchodzące w jej skład są godne, aby reprezentować polski przemysł i są najwyższej jakości komponentem przygotowanym do modernizacji polskiej armii – mówił Sebastian Chwałek.

Bystra widzi daleko

Zdolna do przerzutu stacja radiolokacyjna Bystra, to w ogromnym uproszczeniu nieduży przeciwlotniczy radar umieszczony na podwoziu samochodu terenowego Żubr (z firmy AMZ Kutno). Urządzenie dzięki aktywnej antenie AESA może nie tylko wykrywać cele oddalono nawet o około 80 km, ale również zbierać bardzo dokładne, jak na systemy radiolokacyjne, dane pozwalające sklasyfikować wykryte obiekty, zidentyfikować je oraz śledzić.

Co bardzo ważne, Bystra może wykrywać nie tylko statki powietrzne (na raz śledzić kilkadziesiąt), ale także pociski manewrujące, rakiety przeciwradarowe oraz granaty moździerzowe, dzięki czemu może służyć do naprowadzania ognia artylerii.

Prototyp Bystrej zbudowano w 2014 roku i od tego czasu stacja przechodziła wszystkie wymagane przez wojsko testy i badania. Zgodnie z podpisaną podczas MSPO umową, dostawy Bystrych rozpoczną się w przyszłym roku, a zakończą w 2025.

