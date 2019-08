18 Dywizja rośnie w siłę

Zmiany w strukturach Wojska Polskiego. 1 Brygada Pancerna i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich stały się częścią nowej, 18 Dywizji Zmechanizowanej. Z żołnierzami obu jednostek spotkał się minister obrony Mariusz Błaszczak. – Uczestniczycie w projekcie, który wzmacnia bezpieczeństwo naszej ojczyzny, a także wschodniej flanki NATO. Gratuluje wam – zwrócił się do wojskowych.

Uroczystość zmiany podporządkowania 1 Brygady Pancernej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich odbyła się dziś w Wesołej. Protokół, na mocy którego obie jednostki zostały włączone w struktury 18 Dywizji Zmechanizowanej, sygnował gen. broni Jarosław Mika, dowódca generalny rodzajów sił zbrojnych, a także gen. dyw. Jarosław Gromadziński, który stoi na czele formowanego właśnie związku taktycznego. W wydarzeniu wziął udział Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.

Szef MON przypomniał, że za kilka dni minie 80 lat od napaści Niemiec na Polskę. – Naszym obowiązkiem jest pamięć o tych wydarzeniach, naszym obowiązkiem jest oddanie hołdu tym, którzy ucierpieli ze względu na brutalną okupację naszych ziem – mówił dziś w 1 Brygadzie Pancernej. – Naszym obowiązkiem jest dążenie do tego, aby takie zdarzenia nigdy się nie powtórzyły. Temu ma służyć silne Wojsko Polskie. A silne Wojsko Polskie to liczne wojsko, wyposażone w najnowocześniejszy sprzęt i mocno osadzone w strukturach Sojuszu Północnoatlantyckiego – zaznaczył minister obrony.

Wyjaśnił także, że aby wzmocnić polską armię zdecydował o utworzeniu 18 Dywizji Zmechanizowanej. Szef MON dodał, że nie bez przyczyny stacjonuje ona we wschodniej części kraju, gdyż to z tego kierunku płynie dziś zagrożenie. – To nie jest przypadek, ze wschodnia flanka jest tak istotna dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, nie bez przyczyny w Polsce stacjonują wojska amerykańskie, brytyjskie, rumuńskie i chorwackie. Tak jak nie bez przyczyny na Łotwie i w Rumunii stacjonują polscy żołnierze – mówił. Zwrócił się także do żołnierzy z jednostek, które zostały dziś włączone w struktury 18 Dywizji Zmechanizowanej. – Uczestniczycie w projekcie, który wzmacnia bezpieczeństwo naszej ojczyzny, a także wschodniej flanki NATO. Gratuluję wam – powiedział Mariusz Błaszczak.