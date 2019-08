Rocznicowy wrzesień w Muzeum II Wojny Światowej

Wystawy, widowiska multimedialne i muzyczne, spotkania i konferencje naukowe – to program obchodów 80. rocznicy wybuchu II wojny światowej przygotowany przez gdańskie Muzeum II Wojny Światowej. Rocznicowe obchody zostaną upamiętnione również poza granicami Polski, ponieważ jedna z wystaw będzie prezentowana w kilkudziesięciu naszych placówkach dyplomatycznych na świecie.

To będzie wyjątkowe wydarzenie. 1 września w polskich placówkach dyplomatycznych i instytucjach kultury na całym świecie zostanie otwarta wystawa „Walka i cierpienie. Obywatele polscy podczas II Wojny Światowej”. To projekt zrealizowany przez Muzeum II Wojny Światowej wspólnie z Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Pokazuje, co stało się 1 września 1939 roku w Polsce. – Chodzi o podkreślenie, że ten konflikt zaczął się właśnie w Polsce i to Polska była pierwszą ofiarą systemów totalitarnych – tłumaczy Bartłomiej Garba, kierownik Działu Wystaw Muzeum II Wojny Światowej. Z kolei Aleksander Masłowski, rzecznik prasowy muzeum zaznacza, że jest to nie tylko ciekawa, ale też nowocześnie przygotowana ekspozycja. – Przedstawia nie tylko niezłomność w walce, ale też cierpienia polskiego narodu w czasie II wojny światowej – wyjaśnia Aleksander Masłowski.

Na wystawie będzie można m.in. prześledzić wojenne losy Polaków i polskich żołnierzy walczących na wszystkich frontach największego światowego konfliktu zbrojnego. – Wystawa porusza wątki walki Polaków w oddziałach alianckich we Francji, Wielkiej Brytanii, ale też przedstawia szlak bojowy Armii Andersa czy dokonania gen. Stanisława Maczka i jego 1 Polskiej Dywizji Pancernej – wylicza Bartłomiej Garba. Kończy się przedstawieniem rzeczywistości, jaka nastała w Polsce w 1945 roku. Choć główna narracja wystawy „Walka i cierpienie” będzie w każdym miejscu taka sama, to organizatorzy przygotowali też szereg wyjątkowych prezentacji, charakterystycznych dla regionu, w którym będzie można ją oglądać. – Na przykład w krajach bałtyckich dla zwiedzających bardzo ważną kwestią będzie znaczenie paktu Ribbentrop-Mołotow, czy też tworzenie się armii na Wschodzie. Z kolei w krajach anglosaskich szerzej opowiemy o Polskich Siłach Zbrojnych na Zachodzie – tłumaczy kierownik Działu Wystaw Muzeum II Wojny Światowej.