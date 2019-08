Polscy lotnicy świętują

W południe nad Warszawą przeleciały Biało-Czerwone Iskry, a przed Pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939 –1945 odbył się uroczysty apel. 28 sierpnia to Święto Lotnictwa Polskiego. Wojskowi i cywilni piloci obchodzą je na pamiątkę sukcesu kpt. Żwirki i inż. Wigury w zawodach lotniczych w 1932 roku.

„Siły Powietrzne to elita współczesnego wojska, a bycie lotnikiem to honor i zaszczyt, ale też ogromna odpowiedzialność i poświęcenie” – napisał prezydent Andrzej Duda do uczestników apelu pamięci, który z okazji Święta Lotnictwa Polskiego odbył się w Warszawie przed Pomnikiem Lotników Polskich Poległych w latach 1939 – 1945.

Zwierzchnik sił zbrojnych podkreślił, że historia polskich skrzydeł jest pełna wielkich sukcesów, które budują w nas poczucie dumy. „Lotnicy zawsze byli prekursorami nowoczesnej techniki i najlepszego wyszkolenia” – napisał prezydent. Zaznaczył też, że lotnictwo – aby dobrze funkcjonować – wymaga dużych nakładów na sprzęt i uzbrojenie. O zakupach dla lotnictwa wspomniał też minister obrony Mariusz Błaszczak w liście, który odczytał Wojciech Skurkiewcz, sekretarz stanu w MON. „Dla wzmocnienia potencjału wojsk lotniczych podjąłem starania, aby polski rząd zakupił najnowocześniejsze myśliwce piątej generacji F-35” – zaznaczył minister. Mariusz Błaszczak zwrócił też uwagę, że siły powietrzne strzegą polskiego nieba i wspierają sojuszników, m.in. w ramach misji Baltic Air Policing. Minister przypomniał, że święto lotnictwa upamiętnia zwycięstwo polskich lotników w Międzynarodowych Zawodach Samolotów Turystycznych Challenge w Berlinie w 1932 roku. „To było wielkie osiągnięcie polskiej myśli technicznej połączonej z umiejętnościami pilotażu polskich lotników – zaznaczył szef MON.