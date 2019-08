Udowodnij, że „Niepodległą mamy we krwi”

– Wojskowy Instytut Wydawniczy wspiera wiele inicjatyw społecznych, jedną z nich jest idea bezinteresownego dzielenia się krwią. Ubiegłoroczna edycja akcji „Niepodległa mamy we krwi” zakończyła się sukcesem, dlatego zdecydowaliśmy się kontynuować ten projekt – mówi Maciej Podczaski, dyrektor WIW. – Dla nas jest on szczególnie istotny, bo dzięki temu możemy nie tylko wspierać osoby potrzebujące krwi, ale także podkreślić rolę żołnierzy krwiodawców i przypomnieć o wydarzeniach sprzed 101 lat – dodaje.

1660 osób, które oddały łącznie ponad 830 litrów krwi – to bilans ubiegłorocznej kampanii „Niepodległą mamy we krwi”, którą Wojskowy Instytut Wydawniczy zorganizował wspólnie ze Stowarzyszeniem Honorowych Dawców Krwi Legion. Jednak nie zamierzamy spocząć na laurach i ruszamy z drugą edycją naszej akcji! Ta rozpocznie się 1 września i potrwa aż do 18 listopada. Liczymy na to, że przyłączy się do niej jeszcze więcej osób, tym samym uda nam się zebrać jeszcze więcej krwi dla potrzebujących.

Skok w tandemie z żołnierzami Jednostki Wojskowej Komandosów, pióro od prezydenta Andrzeja Dudy czy gadżety militarne – to tylko niektóre z nagród, jakie czekają na uczestników akcji „Niepodległą mamy we krwi”. Jej celem jest szerzenie idei honorowego krwiodawstwa, a także oddanie hołdu tym, którzy walczyli o niepodległość ojczyzny.

Natomiast Robert Kowalewski, prezes Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Legion podkreśla, że istotnym elementem akcji będzie edukacja. – Krew to lek, którego nie można pozyskać w inny sposób niż od drugiej osoby. Warto, aby wszyscy byli tego świadomi – wyjaśnia. – Liczę na to, że dzięki akcji zwrócimy uwagę na to, jak ważna jest idea krwiodawstwa. Tym samym wiele osób zdecyduje się dołączyć do grona honorowych dawców – zaznacza.

Zostań krwiodawcą, wygraj cenne nagrody

Do akcji „Niepodległą mamy we krwi” może się przyłączyć każdy. Aby to zrobić, wystarczy między 1 września, a 11 listopada oddać honorowo krew, uwiecznić to na zdjęciu, a następnie zarejestrować się na portalu Legionhdk.pl. Można to zrobić za pomocą strony internetowej lub aplikacji na telefony komórkowe (aplikacja zostanie uruchomiona na początku września). Koniecznie trzeba zaznaczyć, że krew jest oddana w ramach kampanii „Niepodległą mamy we krwi”.

Na uczestników kampanii czeka wiele nagród. Wśród nich są między innymi torby i kubki termiczne od sklepu Militaria.pl, czapki, nerki, apteczki i bidony od HelikonTex czy koszulki z logo kampanii przygotowane przez firmę ZoKart. Natomiast Wojskowy Instytut Wydawniczy ufundował ponad 70 albumów „Jerzy” Ryszard Białous. Dowódca Batalionu Armii Krajowej „Zośka”.

Codziennie nagrody od sponsorów będzie mogło wygrać pięć osób. Co istotne, każdy uczestnik konkursu będzie mógł sam wskazać, od którego partnera chciałby otrzymać upominek.

– Kampania „Niepodległą mamy we krwi” będzie trwała aż 71 dni, więc aż 355 osób zostanie nagrodzonych – wyjaśnia Kowalewski. Dodaje także, że o tym, kto otrzyma upominek, zadecydują sami sponsorzy. – Warto ich do tego zachęcić, na przykład udostępniając swoją donację w mediach społecznościowych, równocześnie oznaczając wybranego sponsora – dodaje.

Pióro od prezydenta i skok w tandemie z komandosami

Jednak to nie wszystko. Na koniec akcji, spośród wszystkich uczestników wylosujemy także szczęśliwców, którzy otrzymają nagrody dodatkowe, takie jak sygnety, multitule, plecaki, koszulki, czapki, a nawet możliwość skoku w tandemie z żołnierzami Jednostki Woskowej Komandosów. W puli nagród znajdują się także upominki, podarowane przez osoby i instytucje, którym idea krwiodawstwa nie jest obojętna. Prezydent Andrzej Duda, przekazał na ten cel wieczne pióro. Specjalne zestawy upominków przygotowało też Centrum Weterana i 18 Dywizja Zmechanizowana. Jakby tego było mało, pula nagród cały czas się powiększa.

Krew można oddać w dowolnym centrum krwiodawstwa, w dogodnym dla uczestnika terminie. Można też przyłączyć się do akcji krwiodawstwa „Niepodległą mamy we krwi”, które będą odbywały się na terenie całego kraju. Pierwsza z nich będzie miała miejsce już 2 września przed budynkiem Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie. Kolejne odbędą się między innymi w Mińsku Mazowieckim, Płocku, Siedlcach, Kaliszu, Wędrzynie czy Międzyrzeczu. Na uczestników będą czekały pamiątkowe coiny, certyfikaty, a także bezpłatne egzemplarze „Polski Zbrojnej”.

Ale to nie wszystko. Przez cały czas trwania kampanii w szkołach na terenie powiatów legionowskiego, ostrołęckiego i nowodworskiego będą się odbywały zajęcia, których celem będzie przybliżenie idei krwiodawstwa młodzieży. Dodatkowo została uruchomiona platforma e-lerningowa, z której może skorzystać każdy, kto szuka informacji, m.in. o zasadach udzielania pierwszej pomocy.

Pamięć o tych, którzy przelewali krew za ojczyznę

Bardzo ważne dla nas jest także przywracanie pamięci o żołnierzach, którzy walczyli o wolną Polskę. Dlatego naszej akcji towarzyszy cykl „Zbrojnie o niepodległość”, który ma na celu przybliżyć informacje o najważniejszych wojnach, powstaniach i bitwach, które wytyczyły nam drogę do odzyskania niepodległości. Dlatego codziennie w mediach społecznościowych „Polski Zbrojnej” i „Legionu”, będzie można oglądać odwołujące się do tych wydarzeń grafiki.

Przebieg całej akcji „Niepodległą mamy we krwi” uwiecznimy w albumie „Księga dawców”. Zamierzamy w nim przedstawić szczegółowe statystyki akcji, relacje z wydarzeń towarzyszących kampanii, a także sylwetki krwiodawców.

Uhonorowaniem tegorocznej edycji kampanii „Niepodległą mamy we krwi” będzie konferencja, która odbędzie się 18 listopada w Arkadach Kubickiego na Zamku Królewskim. Wówczas podsumujemy akcję „Niepodległą mamy we krwi”, a także wręczymy nagrody zwycięzcom konkursu. Wydarzeniu będzie oczywiście towarzyszyła akcja krwiodawcza, a także liczne konkursy.

Szczegółowy regulamin akcji, lista nagród, a także terminy akcji „Niepodległą mamy we krwi” znajduje się na portalu https://legionhdk.pl

Patronem honorowym akcji „Niepodległą mamy we krwi” jest Mariusz Błaszczak, minister obrony narodowej.