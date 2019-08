Terytorialsi z 8K-PBOT kolejny raz oddawali krew

Żołnierze OT oddawali krew w ramach akcji „SpoKREWnieni ze służbą”. Zbiórki krwi na rzecz społeczności lokalnych są bardzo mocno wpisane w misję i zadania żołnierzy WOT. Istotnym faktem prowadzonych akcji HDK jest budowanie zdolności do utrzymywania stałej gotowości żołnierzy OT do tak zwanego „alarmowego oddawania krwi”. Zgodnie z założeniami, w razie nagłej konieczności – np. wypadków, czy klęsk żywiołowych WOT dysponują grupą krwiodawców, którzy mogą natychmiast oddać krew dla potrzebujących. Aby było to możliwe w każdej kompanii wyznaczony jest koordynator HDK, który odpowiada za utrzymanie systemu oddawania krwi, planowane akcje krwiodawstwa, a także w przypadku nagłej potrzeby, za organizację akcji alarmowych.

„KRWIOoBIEG Terytorialsa” jest strategicznie ważnym projektem dla Wojsk Obrony Terytorialnej, wynika to oczywiście z misji formacji jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

Głównymi celami projektu są poprawa bezpieczeństwa mieszkańców naszego kraju, zwiększenie ilości krwi w systemie oraz ilości osób gotowych do alarmowego oddania krwi na wypadek zdarzeń kryzysowych. Realizacja projektu wpłynie również na kształtowanie zdrowego stylu życia żołnierzy i ich rodzin, na kształtowanie postaw prospołecznych zgodnych z misją formacji, a także przyczyni się do zbudowania zależności i powiązań z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za krwiodawstwo i transplantologię. W ramach projektu planowane jest zwiększenie liczby honorowych dawców krwi o 2 000 każdego roku, co oznacza, że do systemu krwiodawstwa i krwiolecznictwa wpłynie dodatkowe 1 000 litrów krwi rocznie. Na wypadek zdarzeń kryzysowych, w gotowości do alarmowego oddania krwi będzie pół tysiąca żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. W zakresie transplantologii w ramach projektu planuje się dotrzeć do 100% żołnierzy WOT z informacją dotyczącą świadczeń woli dawców narządów.

Założenia organizacyjne do sprawnej realizacji projektu zakładają, że w każdej kompanii lekkiej piechoty jeden z żołnierzy jest koordynatorem HDK. Zadaniem tego żołnierza jest dbanie o utrzymanie systemu oddawania krwi, będzie on też odpowiadał za planowe akcje krwiodawstwa, a w przypadku nagłego zapotrzebowania na krew – organizację akcji alarmowych. Dodatkowo będzie on też organizował współpracę z instytucjami i organizacjami odpowiedzialnymi za idę krwiodawstwa i krwiolecznictwa.

W ramach zbiórki w 81 batalionie lekkiej piechoty w Toruniu, zebrano ponad 18 litrów krwi. Wszyscy chętni do oddania krwi musieli przejść ogólne badanie i wywiad środowiskowy, który zakwalifikował ich (bądź też odrzucił), jako krwiodawców. Mając na uwadze ten szczególny cel, każdy z nich deklarował chęć ponownego oddania krwi

i udział w kolejnych organizowanych akcjach HDK.

Tekst: por. dr Diana Warchocka