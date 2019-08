Przysięga śląskich terytorialsów

Przysięga żołnierzy WOT odbyła się dziś w katowickiej dzielnicy Nikiszowiec (plac Wyzwolenia) z udziałem prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika sił zbrojnych, oraz Mariusza Błaszczaka, ministra obrony narodowej. Słowa roty wypowiedzieli żołnierze 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Za poświęcenie i gotowość do służby Ojczyźnie ochotnikom podziękował prezydent Duda. – Jestem wam ogromnie wdzięczny za waszą postawę. Przyjmijcie moje wyrazy szacunku nie tylko jako człowieka, Polaka, prezydenta, ale także jako najwyższego zwierzchnika polskich sił zbrojnych, których jesteście bardzo ważnym elementem. Wielką wartością jest to, że jesteście ochotnikami i by przygotować się do służby ojczyźnie, poświęcacie swój prywatny czas. Dziękuję za to wam i waszym rodzinom – mówił Duda.

Dziękuję wam żołnierze obrony terytorialnej za waszą niezwykłą gotowość do tego, by poświęcić swój czas, by móc przygotować się do tego, by bronić ojczyzny i jej służyć – mówił dziś prezydent Andrzej Duda podczas uroczystego apelu na placu Wyzwolenia w Katowicach. Odbyła się tam przysięga terytorialsów oraz uroczysty apel z okazji przejęcia tradycji przez 13 Śląską Brygadę OT.

W swoim przemówieniu prezydent podkreślał, że ochotnicy służący w wojskach obrony terytorialnej spełniają bardzo istotną rolę w polskiej armii. – Jesteście istotnym elementem modernizacji polskiej armii poprzez stworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych, poprzez napływ was jako ochotników i dzięki waszej chęci do tego, by służyć ojczyźnie – dodał prezydent. Podkreślił też, że wartością służby terytorialsów jest lokalny charakter ich działalności. – Jesteście stąd, tu żyjecie, tu mieszkacie i jeśli będzie trzeba pomóc, na przykład podczas klęsk żywiołowych, pomożecie, bo znacie tu każdy zakątek. Jesteście krwią z naszej krwi, najwspanialszą częścią naszego narodu. Za to wam dziękuję – mówił Andrzej Duda.

Do terytorialsów zwrócił się też minister Błaszczak. – Przed chwilą złożyliście przysięgę, od tej chwili staliście się współodpowiedzialni za bezpieczeństwo naszej ojczyzny. To wielki obowiązek, który na was spoczywa. Jestem jednak pewien, że bezpieczeństwo ojczyzny powierzone zostało we właściwe, bo wasze, ręce. Stanowicie doskonałe uzupełnienie umiejętności i możliwości wojsk operacyjnych – mówił szef MON.

Podczas uroczystego apelu szef MON wręczył płk. Tomaszowi Białasowi, dowódcy 13 BOT, decyzję o nadaniu jednostce imienia patrona. Został nim ppłk Tadeusz Puszczyński, ps. „Wawelberg”, uczestnik trzeciego powstania śląskiego, dowódca Grupy Wawelberga. Zgodnie z decyzją ministra śląska brygada przejęła tradycje oddziałów i grup walczących o przyłączenie Śląska do Polski. To m.in. Polska Organizacja Wojskowa Górnego Śląska – Centrala Wychowania Fizycznego (1919–1921), Referat Destrukcji Wydziału Plebiscytowego Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920–1921), Naczelna Komenda Wojsk Powstańczych (1921) oraz Dowództwo Oddziałów Dywersyjnych (1921). Z rąk gen. dyw. Wiesława Kukuły, dowódcy WOT, płk Białas otrzymał też proporce rozpoznawcze, których barwy nawiązują do opasek noszonych przez powstańców śląskich w stopniach oficerskich.

– Jesteśmy dumni z tradycji powstań śląskich. Powstańcy ryzykowali swoim zdrowiem i życiem, bo pragnęli, aby Śląsk stał się częścią odradzającej się Polski. I tak się stało, marzenia pokoleń Polaków zostały spełnione. Dziś wy jesteście spadkobiercami tych niezwykłych tradycji – mówił minister Błaszczak. Do historycznego kontekstu uroczystości odniósł się też prezydent Duda. – Wasze tradycje odnoszą się do Armii Krajowej, do gotowości tamtych ludzi, którzy w części byli przecież cywilami i którzy z bronią w ręku walczyli o odzyskanie ojczyzny. Gratuluję wam tych wspaniałych tradycji powstań śląskich. Strzeżcie ich, wzrastajcie w nich i przekazujcie następnym pokoleniom żołnierzy – mówił zwierzchnik sił zbrojnych.

Podczas uroczystości decyzją ministra Błaszczaka do stopnia kapitana została mianowana por. Krystyna Koczy, łącznika Armii Krajowej, która po wojnie zajmowała się m.in. pomocą dla więźniów politycznych. Akt mianowania wręczył płk Białas.

Dzisiejsze uroczystości w Katowicach odbyły się w wyjątkowym miejscu, na Nikiszowcu. – To symboliczne miejsce, będące niegdyś oddzielną gminą. To tu, 100 lat temu, 16 sierpnia przysięgę składali powstańcy śląscy, tu także toczyły się najkrwawsze walki – mówi Monika Ligejka, rzecznik prasowy 13 ŚBOT. Uroczystości zakończyła inscenizacja złożenia przysięgi przez powstańców śląskich oraz defilada pododdziałów.

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego, ps. „Konrad Wawelberg”, powstała w 2018 roku. Obecnie w 13 ŚBOT służy blisko 500 żołnierzy. Jednostka obchodzi święto 20 czerwca.