„Wojskowe Wyzwanie” w Ostrowcu Świętokrzyskim

Do zadań przystąpiło ponad 20 ochotników. Wszystkich uczestników kampanii przywitał ppłk. Marcin Komarowski. Jak zaznaczył: – Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych to jednostka wojskowa, która jako jedyna w Polsce organizuje już drugą edycję akcji „Wojskowe Wyzwanie”. Wychodząc naprzeciw dużemu zainteresowaniu pierwszą edycją, dajemy możliwość zapoznania się z kunsztem wojskowym również osobom spoza Kielc, które z różnych względów nie mogły uczestniczyć w akcji na terenie jednostki w Kielcach.

– Postanowiłam, że spróbuję, ponieważ od dziecka zawsze marzyłam, żeby założyć mundur, więc stwierdziłam, że sprawdzę jak to wszystko wygląda. Każde zadanie jest bardzo ciekawe, a zarazem trudne. Wydaje się to dużo prostsze. Natomiast, jeżeli już faktycznie przychodzi do realizowania tego ćwiczenia, no to czasami pojawiają się różne kłopoty – zaznaczyła Joanna Kuczyńska, uczestniczka „Wojskowego Wyzwania”.

Na zakończenie akcji każdy z biorących udział w zajęciach otrzymał pamiątkowy dyplom oraz upominki.

Tekst: ppor. Ewa Kózka