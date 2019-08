Świętowanie po zmroku

Zebrani w Klubie Wojskowym mogli również obejrzeć wystawę Modeli Redukcyjnych. Wystawione w gablotach modele cieszyły się naprawdę dużą popularnością. Autorzy prezentowanych prac za swój wysiłek zostali nagrodzeni pucharami.

Msza święta była kolejnym elementem uroczystości zaplanowanych na czwartkowy wieczór. W asyście kompanii honorowej oraz pocztu sztandarowego pancernej brygady wszyscy obecni wysłuchali słów księdza majora Michała Zielińskiego, który mówił o najważniejszych wartościach takich jak szacunek, godność oraz pamięć o tych, dzięki którym możemy żyć w wolnym i niepodległym kraju.

Po zakończonym nabożeństwie zebrani udali się na plac Żołnierzy 10 Brygady Kawalerii Pancernej Poległych w Polskich Kontyngentach Wojskowych. Tradycyjnie, od wielu lat, żołnierze oraz zaproszeni goście zbierają się w tym szczególnym miejscu, aby oddać hołd twórcom i obrońcom Państwa Polskiego. Aby dać świadectwo wdzięczności dla pełnej poświęcenia i bohaterstwa walki wielu pokoleń Polaków. Żołnierze z 10 Brygady Kawalerii pochylają więc wojskowe sztandary, czcząc pamięć żołnierzy poległych na polach bitew.

Dowódca 10 Brygady Kawalerii Pancernej pułkownik dyplomowany Artur Pikoń, zwrócił się do zebranych słowami: – My, żołnierze chylimy czoła przed tymi, którzy są wśród Nas i tymi, którzy oddali swoje życie w walce o niepodległość Naszej Ojczyzny, dziękując tym samym, że dziś możemy żyć w wolnym kraju. Szanowni kombatanci i weterani. To Wy sprawie Polski poświęciliście najwięcej. Stanęliście w słusznej sprawie wielokrotnie dając dowód męstwa i poświęcenia dla dobra umiłowanej Ojczyzny. My – żołnierze 10 Brygady Kawalerii Pancernej kierujemy do Was słowa głębokiej wdzięczności za to, że nowe pokolenia Polaków mają możliwość udowodnienia swojego patriotyzmu i umiłowania Ojczyzny nie tylko na polach bitewnych, lecz codzienną sumienną i rzetelną służbą oraz pracą na rzecz umacniania wartości, które okupione zostały krwią naszych przodków na przestrzeni wieków. Nigdy nie zapomnimy Waszych osiągnięć i dokonań. Przyjmowanie przez kolejne pododdziały Naszej brygady zaszczytnych nazw i dziedzictwa zasłużonych poprzedników jest tego najlepszym przykładem. Dla dobra Ojczyzny poświęciliście tak wiele, a przywiązanie do patriotycznej tradycji dokumentujecie swoją codzienną postawą i niestrudzoną aktywnością. Dziękujemy Wam za to.

Nie zapominamy również o żołnierzach czynnej służby wojskowej, którzy z wielkim poświęceniem uczestniczą w misjach na całym świecie. W szczególności pamiętamy o poległych – bohaterach Naszej brygady, poruczniku Łukaszu Kurowskim oraz kapralu Hubercie Kowalewskim, którzy walczyli o wolność i demokrację innych narodów i ponieśli najwyższą ofiarę. „Życie jest jak płomień palącej się świecy – Zostanie zdmuchnięty lub dotrwa do końca, lecz zgaśnie na pewno.” Płomienie tych dwóch żołnierzy zgasły niestety o wiele za wcześnie, ale w Naszej pamięci pozostaną Oni na zawsze.

Apel Pamięci zakończyła salwa honorowa ku czci poległych żołnierzy.

Po oficjalnej części uroczystości zebrani mogli obserwować pokaz sztucznych ogni.

Tekst: kpt. Katarzyna Sawicka