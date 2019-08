Jak dojechać na defiladę 15 sierpnia

Defilada na Święto Wojska Polskiego – w czwartek, a już w ten weekend próba generalna. Aby wszystko przebiegło bezpiecznie, władze Katowic przygotowują reorganizację ruchu drogowego. Na wielu ulicach i placach w centrum miasta zostanie ograniczona komunikacja. Służby apelują o pozostawienie aut na parkingach i korzystanie z autobusów i tramwajów.

Defilada wojskowa to tradycyjnie jeden z głównych punktów uroczystości Święta Wojska Polskiego. W tym roku żołnierze uczczą także setną rocznicę wybuchu I powstania śląskiego, dlatego defilada nie odbędzie się jak zwykle w Warszawie, lecz w Katowicach. – Przeniesienie defilady z Warszawy do Katowic traktujemy jako wyraz szczególnego uhonorowania naszego regionu, ale przede wszystkim uczczenia pamięci dziesiątek tysięcy osób, które niejednokrotnie poświęciły życie, by nasza część Górnego Śląska została włączona do Polski. Już dziś serdecznie zapraszam wszystkich katowiczan i gości do obejrzenia defilady na ulicach naszego miasta – mówi Marcin Krupa, prezydent Katowic.

Defilada „Wierni Polsce” rozpocznie się 15 sierpnia o godzinie 14. Wówczas w Katowicach będzie można zobaczyć dwa tysiące maszerujących żołnierzy, 180 jednostek sprzętu, a w powietrze wzbije się 60 samolotów i śmigłowców. Wojskowe kolumny rozpoczną marsz przy skrzyżowaniu ul. Bagiennej z ul. Lwowską, skąd przedefilują w kierunku centrum. Trasa będzie wiodła przez ul. Bagienną, al. Roździeńskiego, rondo gen. Jerzego Ziętka i aleję Wojciecha Korfantego. Rozformowanie wojsk nastąpi na wysokości pętli Słoneczna. Najlepsze miejsca do oglądania wydarzenia to rondo gen. Ziętka, aleja Roździeńskiego i aleja Korfantego – podpowiadają władze miasta. Jednak, aby wydarzenie odbyło się bezpiecznie i mogło je obejrzeć jak najwięcej osób, konieczne będą ograniczenia w ruchu drogowym. Dlatego w środę 14 sierpnia od godz. 20.00 do czwartku 15 sierpnia do godz. 17.00 zostaną zamknięte następujące ulice: