Warsztaty Fundacji „Nikt nie zostaje”

Fundacja „Nikt nie zostaje” zaprasza do udziału w IV Terapeutycznych Warsztatach Malarsko-Fotograficznych. Impreza pt. „Pejzaże mazowieckie” odbędzie się w dniach 4-14 października 2019 roku w Domu Pracy Twórczej w Radziejowicach.





Warunki rekrutacji i uczestnictwa w warsztatach malarsko-fotograficznych dla weteranów „Pejzaże mazowieckie”



Termin: 04 – 14.10.2019 r. /11 dni/

Miejsce: Dom Pracy Twórczej w Radziejowicach,

ul. Sienkiewicza 4, 96-325 Radziejowice



Liczba uczestników

W warsztatach weźmie udział 20 beneficjentów, w tym:

• 10 w grupie malarskiej

• 10 w grupie fotograficznej

Kandydaci do udziału w warsztatach nie muszą legitymować się udokumentowanymi uzdolnieniami artystycznymi.

Warunkiem ich udziału (kryteria) w tym projekcie jest jednak:

1. Posiadanie statusu weterana/weterana poszkodowanego w misjach poza granicami kraju lub członka ich najbliższej rodziny (mąż, żona, dziecko). Ponadto w przypadku braku statusu weterana udział w misji poza granicami kraju (zaświadczenie).

2. W przypadku dzieci weteranów udział w warsztatach wraz z dorosłym rodzicem w pełni uczestniczącym w programie warsztatów.

3. Posiadanie zainteresowań zarówno w dziedzinie malarstwa jak i fotografii.

4. Gotowość rozwoju własnych zainteresowań, zdolności oraz wiedzy z zakresu malarstwa jak i fotografii.

5. Akceptacja założeń warsztatów oraz pełnego udziału w zajęciach programowych.

6. Złożenie zgodnie z harmonogramem dokumentów rekrutacyjnych.

7. Wykorzystanie wybranych zdjęć i wypowiedzi podczas warsztatów w celach promocyjnych warsztatów.

8. Nieodpłatne przekazanie obrazów i fotografii wytworzonych podczas warsztatów na cele statutowe Fundacji, w tym w celu ich nieodpłatnego przekazania instytucjom współpracującym przy tych warsztatach oraz innym instytucjom państwowym / pożytku publicznego lub osobom indywidualnym.

9. Zobowiązanie do niezwłocznego poinformowania organizatora warsztatów o wystąpieniu okoliczności uniemożliwiających udział w warsztatach, w celu przekazania wykorzystania miejsca przez innego kandydata.

10. Konieczność potwierdzenia uczestnictwa do dnia 30.09.2019 roku z jednoczesnym podaniem sposobu przyjazdu do m. Radziejowice (czy własnym środkiem lokomocji, czy środkiem lokomocji zabezpieczonym przez fundację).



W procesie rekrutacji preferowany będzie udział kandydatów z małych miast i terenów wiejskich, gdzie dostęp do oferty kulturalnej jest trudniejszy niż w dużych aglomeracjach. Istotna będzie również kolejność zgłoszeń.



Koszty udziału

Koszty zajęć programowych oraz zakwaterowanie i wyżywienie uczestników warsztatów w całości pokrywa Fundacja „Nikt Nie Zostaje”. Po uprzednim zgłoszeniu Organizator zapewnia również możliwość przejazdu uczestników warsztatów z centrum Warszawy do Radziejowic w dniu 04.10. 2019 r. i ich powrót do centrum Warszawy po zakończeniu warsztatów w dniu 14.10.2019 r.



Czas i miejsce odjazdu zostaną określone po zakończeniu rekrutacji.



W przypadku rażącego naruszenia warunków udziału w warsztatach czy zasad współżycia społecznego organizator zastrzega sobie możliwość relegowania takiej osoby z warsztatów i wystąpienia o zwrot poniesionych kosztów na drodze prawnej.



Harmonogram rekrutacji

1. Przesłanie „zeskanowanych” po wypełnieniu formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami kandydatów na adres poczty elektronicznej Fundacji „Nikt Nie Zostaje” sekretariat@niktniezostaje.net.pl - do 30.09.2019 r.

2. 01.10.2019 r. – posiedzenie komisji rekrutacyjnej, powołanej przez Prezesa Fundacji z udziałem przedstawiciela Centrum Weterana misji poza granicami kraju MON.

3. Przesłanie informacji o zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach drogą elektroniczną wnioskodawcom – do 02.10.2019 r.

4. Przekazanie do koordynatora warsztatów z ramienia Fundacji „Nikt Nie Zostaje” oryginałów wypełnionych formularzy rekrutacyjnych wraz z oświadczeniami przez osoby zakwalifikowane do udziału w warsztatach – najpóźniej w dniu rozpoczęcia warsztatów.



