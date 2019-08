Czarny odchodzi do cywila

Odchodzimy od koloru czarnego we wszystkich elementach umundurowania i wyekwipowania. Już usunęliśmy go z zasobników, czapek, nakolanników, a wkrótce zniknie również z obu rodzajów trzewików – mówi płk Jacek Kahla z Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych. Pierwsza partia butów zimowych w kolorze brązowym zostanie kupiona w najbliższych tygodniach.

Kilka tysięcy par brązowych butów zimowych do magazynów trafi jesienią, a do użytkowników, czyli żołnierzy jednostek liniowych, na przełomie roku. Po raz pierwszy polscy wojskowi otrzymają na wyposażenie trzewiki zimowe w kolorze brązowym. Płk Jacek Kahla, szef oddziału normowania szefostwa służby mundurowej Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych wyjaśnia, że to część większego, „kolorystycznego” planu Inspektoratu.

– Tam gdzie to możliwe, odchodzimy od koloru czarnego we wszystkich elementach umundurowania i wyekwipowania. Już usunęliśmy go m.in. z zasobników piechoty górskiej, czapek, rękawic, nakolanników a wkrótce zniknie również z trzewików, które w obu rodzajach będą brązowe – mówi. Oficer dodaje, że zanim zapadła decyzja o wycofaniu koloru czarnego, Wojskowy Ośrodek Badawczo-Wdrożeniowy Służby Mundurowej przeprowadził wielomiesięczne badania nad nowym wzorem nadruku maskującego. Testy wykazały, że barwa czarna utrudnia maskowanie, bo za bardzo rzuca się w oczy. Dlatego w Wojsku Polskim kolor ten zostanie zastąpiony inną barwą – zieloną lub brązową.