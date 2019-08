Dziękuję Wam za profesjonalną służbę!

Święto Wojska Polskiego to dzień chwały narodowego ducha i oręża czasów minionych oraz współczesnych. To dzień, w którym oddajemy cześć naszym poprzednikom, wiernym Polsce od początku jej istnienia aż do dziś. Dzisiaj chlubną tradycję polskiego oręża kontynuują polscy żołnierze pełniący wymagającą i często niebezpieczną służbę w kraju i poza jego granicami.

Wszystkim zaangażowanym w służbę pragnę złożyć życzenia satysfakcji, a także wytrwałości w skutecznym działaniu.

Żołnierzom w służbie i poza nią, pracownikom resortu obrony narodowej, kombatantom, weteranom i rodzinom wojskowym życzę wszelkiej pomyślności oraz sukcesów zawodowych i osobistych.